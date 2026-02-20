Zima ne popušta! Snijeg je zabijelio dijelove zemlje, HAK upozorava: 'Ceste su skliske!'

Hrvatsku danas očekuje nagla promjena vremena s obilježjima prave zime. Prema najnovijoj prognozi, kopneni dijelovi zemlje bit će pretežno oblačni uz kišu koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito na sjeveru unutrašnjosti i u gorju gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača. U Zagrebu i okolici kiša će već tijekom jutra prelaziti u snijeg, a snježni pokrivač najprije će se formirati u višim predjelima.

Na Jadranu će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Posebno se ističe jak i olujan vjetar – na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s mogućim orkanskim udarima, dok će na krajnjem jugu još puhati jugo.

Foto: DHMZ

Temperature zraka u unutrašnjosti će se kretati većinom između 1 i 6 °C, a navečer se očekuje dodatni pad temperature. Na Jadranu će biti nešto toplije, s vrijednostima između 8 i 13 °C. Snježni uvjeti na cestama mogu otežati promet, a jaka bura donosi opasnost od prekida u prometu i problema na moru.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda, osobito u prometu i pri boravku na otvorenom. Pratite daljnje vremenske najave i pripremite se na zimske uvjete koji zahvaćaju cijelu zemlju.

Foto: DHMZ

- Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, državnu cestu DC1 u Lici između Prijeboja i Gračaca i DC3 kroz Gorski kotar - naveli su iz HAK-a pa dodali:

- Zbog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila (detaljnije u izvješću). Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Mogući su odroni. U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.