Zima, zima, led. Danas i do -8 stupnjeva u Gospiću! Evo kakvo je stanje u ostalim gradovima

U većem dijelu Hrvatske prevladavat će danas sunčano vrijeme, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, posebice u središnjim predjelima gdje će se dugo zadržati. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, osobito na krajnjem jugu povremeno s kišom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, na sjeveru će bura prijepodne jačati na jaku, a u Dalmaciji prema večeri. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na moru između 9 i 14 °C, javlja DHMZ.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Umjereno i pretežno oblačno, u noći i ujutro na kopnu mjestimice maglovito, a sunčanije u Istri. Uglavnom će na krajnjem jugu povremeno biti kiše, a u drugom dijelu dana slab snijeg ponajprije u Konavlima te lokalno u unutrašnjosti, pogotovo Lici. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, popodne na udare mjestimice jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Upalili se meteoalarmi

U Velebitskom kanalu podignut je stupanj pripravnosti na crveni alarm, a za Kvarner narančasti. Jak vjetar se očekuje, tijekom dana mjestimice vrlo jak, kasno navečer moguća i olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h).

UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Ostatak Hrvatske je u 'žutom', također zbog mogućeg jakog vjetra.

Temperature po gradovima

U Zagrebu je danas osjetno hladnije nego proteklih dana. Temperatura se s 15 stupnjeva srozala na -3. Slično je i u ostatku Hrvatske. Osjet hladnoće dodatno pojačava vjetar. Kiša se očekuje jedino na jugu, u Dubrovniku i okolici. Najnižu temperaturu od -8 Celzijusa najavili su meteorolozi za Gospić.