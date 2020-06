'Zimi smo spavali u jednoj sobi da se ugrijemo': Samohranoj majci vojska je preuredila dom

VIŠE NIJE U POTLEUŠICI Umjesto u maloj, derutnoj i vlažnoj kući urušena krova, Slavonka Ivana Šokčević (34) sa sedmero djece sad ima novu kupaonicu, a djeca svoje krevetiće

<p>Nemam riječi kojima bih se zahvalila vojnikinji <strong>Ivani Pavlović</strong> i<strong> Martini Božić</strong> iz Facebook grupe, koje su pokrenule akciju, vojnicima i svima koji su mi poslali namještaj i sav materijal. Nisam mogla ni sanjati o obnovi kuće iako je bilo jako teško živjeti u njoj. Zimi smo svi spavali u jednoj prostoriji da se ugrijemo. Sad djeca imaju svoje krevete na kat, svoje ormare, prostor za igranje... Imamo novu kuhinju i kupaonicu o kakvoj sam mogla samo maštati, ne skrivajući oduševljenje govori <strong>Ivana Šokčević</strong> (34) iz Slakovaca.</p><p>Samohrana je majka sedmero malodobne djece s kojima dijeli domaćinstvo: <strong>Vedrana </strong>(15), <strong>Matej </strong>(13), <strong>Marija</strong> (11), <strong>Emanuel</strong> (8), <strong>Emanuela</strong> (6), <strong>Tihana</strong> (2) i osmomjesečni<strong> Marko.</strong></p><p>A do prije nekoliko mjeseci Ivana je s djecom živjela u maloj, derutnoj i vlažnoj kući urušena krova, bez osnovnih uvjeta za život. Suprug je nju i djecu napustio prije godinu i pol, dok je bila trudna s Markom.</p><p>- Otkako je otišao, nije nikad ni došao ni pitao za djecu. Alimentaciju ne plaća. Živim od dječjeg doplatka i sad porodiljnog dodatka, otprilike s 5000 kuna. Ali kuću smo kupili na kredit pa je rata za kuću 2000 kuna. Dok platim to i režije, jedva da imamo hrane za život - rekla nam je Ivana, koja se silno trudi bez ičije pomoći skrbiti o djeci.</p><p>No njezina kuma pokrenula je akciju prikupljanja pomoći za djecu preko Facebook grupe “Za Slavoniju srcem” i vrlo brzo je akcija prerasla očekivane okvire. Krenulo se s prikupljanjem hrane, slatkiša i igračaka za dječje božićne paketiće, a nekoliko mjeseci kasnije Ivanino dvorište bilo je puno građevinskog materijala, namještaja, pločica, laminata, dasaka i greda za novi krov. </p><p>Svega što je bilo potrebno za kompletnu obnovu dotrajale kuće. U pomoć su stigli i pripadnici Hrvatske vojske, vinkovačke Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, kojom zapovijeda <strong>Mijo Validžić,</strong> koji su tjednima pomagali sagraditi i sanirati stambene prostorije ove obitelji.</p><p>- Ovu akciju pokrenula je pripadnica naše postrojbe, skupnica Ivana Pavlović, koja je s grupom volontera donijela ovoj obitelji darove za Svetog Nikolu. Vidjeli su da žive u teškim uvjetima i to ih je potaknulo da krenu u prikupljanje građevinskog materijala. Isprva su radove obavljali volonteri, a kasnije smo se uključili i mi kao postrojba. Sanirali smo doslovce sve. Posebno nam je drago što će sedmero djece sad živjeti u suhom i toplom prostoru sa svime što im je potrebno - rekao je zapovjednik Validžić dodajući kako često pomažu potrebitima. </p>