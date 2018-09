Zimske delicije: Ove godine je rog paprika 50 posto skuplja

Ove je godine povrće stiglo dva ili tri tjedna ranije. Kupci toga baš i nisu svjesni pa možda kaskaju s pripremom zimnice. Ali povrća još ima, stignu, ali treba po njega požuriti, rekle su nam Snježana i Josipa Nemec, mama i kći, čija obitelj na zagrebačkom Dolcu ima svoj štand već 26 godina.

Iz mjesta Trema nedaleko od Križevaca na Dolac donijele su slatke i ljute feferone, rajčice, luk, krastavce, mahune, grah u ljusci, oljušteni te suhi...

- Ove godine sve je dozorilo ranije. Tko ne požuri, neće stići napraviti zimnicu jer je mnogo povrće pri kraju. Kupci uzimaju papriku za kiseljenje koja je bila 5-6 kuna, a sada je već osam. Ali drugi trgovci za nju traže i 12 kuna - kaže Snježana.

Rog paprika i duplo je skuplja nego nego lani. Obišli smo tržnice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu i primijetili da je kupus skup - čak 10 kuna, lani ga je bilo za tri do četiri kune. Jedna prodavačica objasnila je da je to cijena kupusa za kuhanje, ne za kiseljenje. Na Dolcu nije bilo varaždinskog zelje koje ima plosnate glavice i dobro je za kiseljenje, no našli smo ga na zagrebačkim Utrinama za 8 kuna po kilogramu.

- Tri glavice može i za šest kuna. Isplati se kiseliti svoje jer je kod mene kisela glavica 16 kuna po kilogramu. Ako ima tri kile u glavici, to je skoro 50 kuna - rekla je prodavačica s Utrina iz Vrbovca. Nena Mudrinić iz Gradice kraj Virovitice kaže da povrće za zimnicu uzimaju najviše stare gazdarice. Najčešće kupuju rog papriku za ajvar.

- No ove godine je rog nešto lošiji. Prvo je bilo puno kiše, a onda suša zbog čega ima flekove. Lani je paprika bila kvalitetnija, deblja, mesnatija. No ove godine skuplja je za 20-ak posto - kaže Nena Mudrinić.

Hrvoje Gregurić, predsjednik Zajednica udruga hrvatskih potvrđuje da paprike ima manje zbog bolesti pa je i cijena viša. Dok je kupus skuplji jer ga proizvodimo u Hrvatskoj sve manje, a i nedostaje radnika da ga uberu.

