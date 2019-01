Žive kao nomadi, a on je stariji 30 godina: Kosu peru - urinom

Miriam (34) iz Nizozemske i Peter (64) s Novog Zelanda zadnjih 12 godina žive kao nomadi. Par se upoznao dok je Miriam putovala Indijom. Njihovu je priču u utorak navečer prikazao Channel 5 u emisiji "Ben Fogle: New Lives in the Wild". Voditelj se s parom sastao u Rodopima u Bugarskoj gdje trenutno žive. Miriam je bila sportašica no tu je karijeru žrtvovala kako bi mogla putovati svijetom. Peter je prije radio kao nastavnik.

- Sjedio sam na sastanku s kolegama i razmišljao kako me mogu plaćati 50 dolara po satu da tu sjedim, no moj je život bio tamo vani - kaže Peter.

- Jedna od svari koja me u životu najviše oslobodila bila je odlazak od kuće. Ostavio sam ključeve u poštanskom sandučiću za agenta koji je prodao kuću te sam otišao u zračnu luku s jednom torbom. Tako sam postao izbjeglica od modernog načina života - dodaje Peter. Par nema stalnu adresu nego putuje od mjesta do mjesta, a sve što imaju nose u svojim torbama. Peter je zadužen za kuhanje, a Miriam je odgovorna za lov i skupljanje hrane. Životinje lovi lukom i strijelom.

Foto: Channel 5

- Odgajali su me kao vegetarijansku. Trebala sam dvije godine da se naučim loviti. U početku je to za mene bilo jako šokantno. Ubiti nekoga bila je trauma. Ali kad to jedeš to te puni energijom i osjećam se kao da postajem malo divlja - kaže Miriam. Voditelj Ben je otkrio da par tu i tamo ode u trgovinu gdje kupuju stvari koje ne mogu pronaći u divljini - poput sladoleda.

Par ima oko 40.000 funti (oko 330.000 kuna) ušteđevine i godišnje troše oko 3500 funti (oko 28.875 kuna) no financije ih ne brinu.

- Ljudi nas pitaju što ćemo učiniti kada ostanemo bez novaca. Pa naći ćemo neki posao - kaže Peter.

"Djecu ne želim jer se neću skrasiti"

Miriam za pranje kose koristi vrlo neobičan šampon, svoj urin. Utrlja ga u kosu i "drži" 20 minuta prije nego ispere kosu.

- Ne mogu si zamisliti da svaki dan idem na posao u tu prometnu gužvu, to nije za mene - kaže Miriam. Što se tiče njezine veze s Peterom kaže da je ona "otvorena".

- Ja ne posjedujem njega niti on mene. Osjećam se potpuno slobodno i mogu raditi što želim - kaže Miriam.

Foto: Channel 5

- Ako znaš što je ljubav jasno ti je da ne možeš voljeti samo jednu osobu. Kad si dugo s nekim u vezi tu i tamo se zaljubiš u nekog drugog - kaže. Petera često zamijene za njezinog oca.

- Kada sam upoznao Miriam ona je bila odrasla i punoljetna. I ja sam bio. Zašto bi veza onda morala biti ovakva ili onakva. To su samo predrasude - kaže Peter. Miriam kaže da su razgovarali o djeci no ona je odlučila da ih neće imati jer se ne misli skrasiti. Peter pak misli da će u nekom trenutku trebati usporiti. Kaže i da je sve njihov izbor te da se, ako žele u svakom trenutku mogu vratiti u "normalan" život, piše Daily Mail.