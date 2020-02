Živi zid i Sinčić moraju platiti 2500 kn zbog štandova na trgu

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je krivima stranku Živi zid te njezina čelnika Ivana Vilibora Sinčića jer su 5. ožujka prošle godine u 16 sati u Zagrebu na sjeverozapadnom dijelu Trga bana Jelačića na javnu površinu postavili montažno-demontažne štandove, a da prethodno nisu ishodili rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Živi zid mora platiti 2000 kuna, a Sinčić, kao odgovoran u okrivljenoj stranci, 500 kuna kazne. Kaznu moraju platiti u roku od 30 dana po primitku presude, a sudu moraju nadoknaditi i trošak prekršajnog postupku u paušalnom iznosu od 200 kuna svaki. Na presudu nemaju pravo žalbe.

Živi zid i Sinčić su putem branitelja, odvjetničkog društva Rabar i Visković, sudu dostavili pisanu obranu. Smatraju da je sama izreka prekršajnog naloga nerazumljiva, pogrešna i nepodobna za ispitivanje, odnosno da prekršaja nema. Što se samog činjeničnog stanja tiče ne negiraju da je predmetnog dana na Trgu bana Jelačića postavljen štand na kojem su se dijelile novčane donacije samohranim roditeljima.

- Akcija je ranije planirana, no prvotni plan je bio organizirati ovu akciju par dana kasnije. Spletom okolnosti, zbog zauzetosti drugim obvezama pripadnika stranke i volontera koji su u njoj trebali sudjelovati, dogodilo se da je akciju hitno trebalo organizirati baš tog 5.3.2019. - nastavljaju iz Živog zida. Naglašavaju da su upravo zbog te akcije, zatražili propisano odobrenje za postavljanje štandova, no to su učinili ujutro na sam dan akcije, a planirali su to učiniti na vrijeme.

- Nismo imali nikakvu namjeru postupati suprotno Odluci o komunalnom redu, zbog čega smo i zatražili odobrenje, koje, nažalost, nije bilo moguće ishoditi istog dana - kažu. Samu kaznu smatraju prekomjernom osobito jer nisu imali namjeru kršiti odredbe komunalnog reda, a i svrha akcije bila je isključivo humanitarne naravi.

- Smatramo da bi sud, ukoliko ipak odluči kazniti okrivljene trebao izreći najblažu moguću kaznu te im na taj način ostaviti mogućnost da umjesto plaćanja prekršajnih kazni podijele još donacija samohranim roditeljima - apelirali su na sud njihovi odvjetnici.

Sud je olakotnim cijenio njihovo priznanje, činjenicu da dosad nisu prekršajno kažnjavani te da su doista podnijeli zahtjev nadležnom tijelu i zatražili odobrenje za štandove, dok otegotnih okolnosti nisu našli.