Živi zid ide u kampanju za spas hrvatskog sela i poljoprivrede

Predsjednik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić u utorak je na konferenciji za novinare najavio kampanju "Domaće je najbolje" za spas poljoprivrede i sela kojoj je cilj da se u Hrvatskoj konzumira hrvatsko, prije svega.

Sinčić je istaknuo kako su posjetili brojne poljoprivrednike, a posjetit će ih i u nadolazećim tjednima te će pokušati "što više pohvatati njihovih problema, slučajeva i prijedloga rješenja". Kampanju će provoditi i putem letaka, plakata, jumbo plakata i video materijala. Neki od plakata koji su već tiskani, a na njima su istaknute poruke "GMO free", "Jedimo domaću hranu kojoj znamo podrijetlo", "Uvoz nije rješenje", "Zaštitit ćemo domaće proizvođače vina".

"Da je stanje kritično to više nitko ne može sakriti. Imamo u odnosu na 2013. godinu 23.000 manje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). Ključni problem u hrvatskoj poljoprivredi je što se desetljećima ona temeljila na principu koji nije prirodan. U našoj poljoprivrednoj strukturi imamo 98 posto OPG-ova, a hrvatske poljoprivredne politike su desetljećima išle na ruku velikim igračima, prije svega Todoriću i Agrokoru. To su bile stotine milijuna kuna poticaja godišnje, to je bilo davanje firmi za ništa, izvora vode i poljoprivrednih površina u koncesiju za mali novac, na neograničeno", rekao je Sinčić.

Podsjetio je i na Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim se i dalje ide na ruku velikim proizvođačima, a i Zakon o OPG-ovima napravljen je da ide na ruku velikima.

Iako ima i mnogo nesposobnosti, tvrdi Sinčić, tu se radi o sistematskom uništavanju, devastiranju hrvatskog ruralnog prostora.

"To nije samo Slavonija, to su i otoci, to je i Lika, Gorski kotar, Banovina, Kordun, Dalmatinska zagora, Ravni kotari, Baranja. Dakle, svi oni prostori gdje je malo ljudi i gdje ima mnogo površina, što šumskih, što poljoprivrednih, sistematski se raseljava, devastira taj prostor", rekao je.

Poručio je kako Hrvatska treba poljoprivredne politike usmjeriti prema malom poljoprivredniku, OPG-ovcu, i to brzo.

"Netko ciljano devastira taj sektor hrvatskog gospodarstva. Što žele? Valjda da se sve bazira na turizmu, da imamo samo jedan uski pojas turizma, a sve ostalo da bude prazno", rekao je Sinčić.

Kaže da imamo oko 800.000 hektara zemljišta koje je neupisano, a koje bi moglo služiti za poljoprivredu proizvodnju te se založio da se ono što prije da poljoprivrednim proizvođačima i to prije svega malima.

Rekao je da se poticaji daju po površini, pa na taj način imamo i "političke seljake", netko tko je umrežen s velikim strankama dobiva poticaje na šikaru ili na stoku koja ne postoji. Založio se da se poticaji daju po proizvodnji te za agrobanku, specijaliziranu banku koja bi poljoprivrednicima, kad im zatreba, davala financijska sredstva.

Saborski zastupnik Branimir Bunjac istaknuo je kako je Hrvatska lani uvezla hranu u rekordnom iznosu od 10 milijardi kuna, te da imamo veliki problem da naši poljoprivrednici ne mogu plasirati svoje proizvode i da je domaća proizvodnja praktički pred kolapsom.

"Slamanje uvoznih lobija, slamanje monopola korporacija, domaća hrana, zdrava hrana, hrvatska hrana, bogato selo, revitalizirano selo - to su naši osnovni ciljevi i o tome ćemo u sljedećih nekoliko tjedana pokušati što je više moguće osvijestiti hrvatske građane i javnost", poručio je Bunjac.