Prema nalogu predsjednika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića naša lička ekipa sa saborskim zastupnikom Branimirom Bunjcem krenula je potražiti baku sa rakijom. Potraga je trajala satima, po šumovitim i raštrkanim selima, bez asfalta i rasvjete, ali baku su naposljetku našli. Kaznu je kći već platila, pa je Živi zid platio otetu bakinu rakiju. Što je najžalosnije, baka je imala dozvolu za peći rakiju, ali ju je počela peći prije nego je rješenje postalo pravomoćno. Sretno bako i nadamo se da ćeš nam još dugo. I ispeci još koju litru, kao što su naši bake i djedovi cijeli život, u inat EU direktivama, piše u objavi Živog zida na Facebooku.

Bosiljku i njezinu kćer su u zaseoku Visuć kod Udbine djelatnici mobilne Carine zatekli u srijedu kako peku šljivovicu u svom dvorištu. Pekli su u kotlu, na tradicijski način. Dobili su kaznu odmah od 500 kuna kažu, a još dodatnih 1500 će morati platiti. Bosiljka nam kaže da su joj uzeli i 54 litre rakije.

- Nakon nekoliko godina su rodile šljive i odlučila sam ispeći rakiju da je prodam i dobijem koju kunu jer je mirovina jako mala. Kćer je posudila kotao i pred tri dana sam u dvorištu pekla rakiju. Jedan bocun rakije sam ispekla i spremala se ispeći drugu turu kada je iza podneva došao auto s policajcem i još dvojicom u drugim uniformama. Sve su odnijeli. Nisam znala da se to mora prijaviti. Nikada u životu nisam ništa zgriješila niti ništa ukrala i da me sada pod ove stare dane kažnjavaju jer sam u svom dvorištu pekla rakiju, nisam ja kriminalac. To je nečuveno i sramota - govori Bosiljka koja u zaseoku živi sama, a tek je povremeno obiđe kćerka iz Srbije koja se i tada nalazila kod majke. Starica se inače teško kreće uz pomoću štapa i hodalice.

Kaže da ju je sve jako pogodila jer pije puno lijekova za srce. Živi od 1400 kuna mirovine i pomoći, a sama rakiju i ne pije.

- Sve ovo me jako uznemirilo, ubilo me. Pa moja mirovina nije dovoljna za kaznu - kaže nam.

