Živi zid: 'Most je znao za sve'; SDP: 'Sve će to građani platiti' Ljudi koji su pisali zakon pisali su ga za sebe kako bi od toga zarađivali, a premijer i ministrica to mjesecima brane. Ovo je neviđen sukob interesa. Nije točno da proračun nije stradao, rekla je Aleksandra Kolarić