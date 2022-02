U Držićevu Dundu Maroju, u prologu Dugoga Nosa, stoji podsjećanje na putovanje u Nove Indije »gdje vele da se psi kobasami vežu, i da se od zlata balotami na cunje igra«. Nove Indije su zapravo vizije pučkih utopija o zemlji Dembeliji, o nestvarnom svijetu obilja i neopisivih lijenčina, srednjovjekovnih mitova koje se u drugim europskie m kulturama zovu Paese della Cuccagna, ili Lubberland, ili Schlaraffenland, ili The land of Prester John. U takvoj su utopijskoj zemlji sve vrijednosti zbiljskoga svijeta posve izvrnute, to je predodžba Raja i zlatnoga doba, istovremeno puna groteske, zavodljiva, ali i nastrana, što su tako detaljno prije 500 godina slikali Hieronymus Bosch i Pieter Bruegel stariji.