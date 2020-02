Život na 'korona kruzeru': Dali su mi van na čak sat vremena

Očajni putnici i članovi posade na kruzeru Diamond Princess koji je u luci u Yokohami u karanteni već deset dana šalju očajničke poruke preko Twittera i Facebooka u kojima traže pomoć, ali i objavljuju fotografije kako bi se vidjeli u kakvim su uvjetima smješteni.

Distributed aboard #DiamondPrincess with instructions to take out own temperatures several times a day and report if it is 37.5 Celsius or greater. (For us Americans, Google tells me that's 99.5 Fahrenheit.) pic.twitter.com/zZ8RWGGkmH