Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine
NEMA ČEGA NEMA PLUS+
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
Čitanje članka: 6 min
Dok se većina hrvatskih zatvora bori s problemom prekapacitiranosti, u najmlađoj hrvatskoj Kaznionici u Glini takvih problema, za sada, nema. U jednoj od naših najstrožih kaznionica u rangu Lepoglave trenutačno kaznu izdržava 589 zatvorenika. Najveće nedavno zabilježeno brojno stanje iznosilo je 610 zatvorenika, a da pri tome nisu bila narušena zakonom zajamčena prava i odredbe u pogledu kvadrature i volumena prostora u kojemu su smješteni zatvorenici. Prosječna dob zatvorenika je 48 godina, najmlađi ima 20, a najstariji 84 godine. Njih čak 92 su stranci, uglavnom iz država u regiji, no ima i Gruzijaca, Turaka, Alžiraca, Kineza...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku