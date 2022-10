Živote, robijo: Ove pogodnosti ima zatvorenik Horvatinčić. Ako poželi, može i na utakmice

Kako je to moguće, zapitaju se građani svaki put kad bogati poduzetnik, koji je nakon višegodišnjeg suđenja i "sinkope" pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je 2011. skrivio pogibiju dvoje talijanskih nautičara, popije kavicu u gradu ili na račun poreznik obveznika svako malo dođe na rehabilitaciju u Krapinske toplice, dok mnogi bolesni mjesecima čekaju na to. Mnogi smatraju kako to nije pravedno, no svakako je, kaže Velimir Došen, odvjetnik Tome Horvatinčića, zakonito.