24sata prvi je objavio priču o misterioznoj ženi koju su krvavu pronašli na Krku. Nije se ničega sjećala i pričala je engleski. Našu priču prenijeli su svi svjetski mediji. Otkrili smo njezin indentitet. Sad se pojavljuje sve više informacija o Danieli A. iz Slovačke. Javilo nam se nekoliko ljudi iz Češke i Slovačke, nisu bili povezani, ali svi su nam rekli isto ime i pokazali iste fotografije - na njima je bila Daniela A, žena koju su pronašli krvavu na Krku. Ovo je njezina priča.

Daniela A. rodila se u Trenčinu u Slovačkoj. S 19 godina otišla je u Ameriku. Počela je raditi s nakitom, prenosi slovački portal mytrencin.sme priču o Danieli A.

Objavili su je 2008. godine.

Obitelji je rekla da ide u Americu u zadnji čas. Pozvala je sestru da ide s njom.

- Htjela sam ići u Australiju ili Novi Zeland, to je bio moj smjer. Osoba koja mi je pomogla s vizom me u zadnji čas odgovorila. Nisam poznavala nikoga u SAD-u. Nisam rekla svojoj obitelji da idem do zadnjeg trenutka. Pozvala sam sestru i prijatelje da dođu sa mnom, ali nisu htjeli pa sam otišla sama - rekla je u intervjuu 2008.

Put ju je odveo u Los Angeles. Prva tri mjeseca bilo je teško, tražila je smještaj i učila novi jezik. Prvo je bila dadilja pa spremačica. Nakon godinu dana je počela raditi u agenciji za nekretnine. Tada se odlučila studirati dizajn.

Specijalizirala se za izradu nakita. Radila je nakit od zlata, dragog kamenja i bisera. Išlo joj je sve bolje i prijatelj koji je bio glazbeni menadžer povezao ju je s ljudima u filmskoj industriji. Počela je raditi nakit koji su koristili u filmovima i serijama.

Njezine kreacije nosila je glavna glumica u seriji Sabrina, mlada vještica.

- Odlučila sam studirati dizajn u Santa Monici, specijalizirala sam se za ručno rađeni nakit. Dobila sam posao u zlatarni. Ispočetka sam svoje dizajne kreirala s jeftinijim materijalima, a nakon toga sam počela ulagati u skuplji materijal i opremu - objasnila je.

Čak su i glumci u megapopularnoj seriji 'Prijatelji' nosili njezine kreacije.

Diane Ross je kupila pet njezinih radova odjedanput, a nakite koje je izrađivala nosili su i Brigitte Bardot, Barbara Streisand i zvijezde serije Melrose Place. Postala je popularna diljem svijeta.

Izlagala je u New Yorku, Japanu i Hong Kongu. U Los Angelesu je upoznala i supruga, koji je filmski producent, no rastavili su se 2000. godine. Tad se vratila u Slovačku.

- Htjela sam isprobati nešto drugačije, nešto novo. Nakon rastave, htjela sam ponovno udahnuti i promijeniti okolinu. Htjela sam se ponovno zbližiti s obitelji, nadoknaditi izgubljeno vrijeme - rekla je Daniela A. prije 13 godina slovačkom portalu.

U Slovačku se vratila 2000. godine, nakon što se razvela sa suprugom. Nedostajala joj je obitelj. I kod kuće je pokrenula biznis s nakitom. Kaže da je taj dar naslijedila od oca. Ostala je u Slovačkoj iako je na trenutke razmišljala o povratku u Ameriku.

To je priča o Danieli A., ženi koju su, pod još nerazjašnjenim okolnostima, pronašli na Krku, krvavu i bez pamćenja.