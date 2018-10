Zlatko Komadina: Interesantan je taj zov Bandićeve stranke

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak da građani očekuju da SDP bude jaka lijeva politička opcija i protuteža bujanju desnice te da je došlo vrijeme da o nezadovoljstvu ljudi u tijelima te stranke svoj stav zauzme Predsjedništvo SDP-a.

Komadinu su novinari na konferenciji za medije pitali koliki bi rejting SDP-a trebao biti da bi osobno bio spreman dići ruku za odlazak predsjednika stranke Davora Bernardića.

- Nemam neki prag, nego imam jedino prag kritične mase nezadovoljstva naših ljudi u tijelima stranke. Mislim da su s pravom iskazali nezadovoljstvo, koliko je to pomoglo SDP-u vidjet ćemo, ali je definitivno došlo vrijeme da Predsjedništvo SDP-a zauzme svoj stav o tome, to očekuju članovi Glavnog odbora i to se mora dogoditi - kazao je.

Na upit hoće li u tom slučaju na Predsjedništvu SDP-a dignuti ruku za Bernardićev odlazak, Komadina je rekao da će o tome na Predsjedništvu.

Građani očekuju da SDP postoji kao kvalitetna i jaka lijeva politička opcija, kao protuteža bujanju desnice u Hrvatskoj, to je odgovornost svih nas, prije svih predsjednika stranke, rekao je i dodao da nitko, pa ni on nije zadovoljan padom rejtinga stranke, koji ide prema 16 posto te da zvono na uzbunu već zvoni.

Smatra da SDP u ovom trenutku još uvijek jest protuteža desnici i nada se da će to i ostati, s trendom rasta. Rekao je da se za to moraju okupiti glave te da se potezi ne smiju vući iz osobnih ambicija, nego s pozicija interesa stranke, ne zbog stranke, nego zbog građana.

- Srećem ljude koji doslovno kažu: zbrojite se, treba nam SDP," rekao je i dodao: "Mislim da ćemo to i učiniti..... Mora se stvoriti kritična masa pozitivnog razmišljanja što i kako riješiti, statutarnog, a ne rušilačkog - rekao je.

"Interesantan je taj zov Bandićeve stranke"

Na pitanje o mogućnosti da Milanka Opačić prijeđe k Milanu Bandiću, Komadina je odgovorio da je "interesantan taj zov Bandićeve stranke i načini kako on skuplja zastupnike."

- Ne znam što oni tamo vide, baš me zanima, morat ću razgovarati, možda s njim, možda s nekima od njih, što je to privlačno u stranci Milana Bandića. No, evidentno je, tko god tamo ode, povećao je većinu Andreja Plenkovića, to je valjda svima jasno - naglasio je. Dodao je da mu nije jasno kako netko može političku opciju, u koju vjeruje 25 godina, zamijeniti suprotnom.