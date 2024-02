Zločin potresao Split, opraštaju se od ubijenog Luke: 'Sine dragi, neka te čuvaju anđeli'

U brutalnom, neobjašnjivom napadu u Splitu, život je izgubio 22-godišnji L. B., pristojni sportaš kojega je preminuo nakon što zadobio ubod nožem pokraj srca. Policija je odmah uhitila trojicu muškaraca, braću koji tu i stanuju, i koji su živi inventar ispred obližnje pekare. Riječ je o objektu koji radi cijelu noć i pred kojom je vikendom puno mladih u potrazi za zalogajem nakon noćnog izlaska. A trojac je, s obzirom da im je to pokraj stana, koristila da od svih koji se tu zadržavaju, žica novac. Iako se službeno razlog napada ne zna, navodno su od žrtve tražili novac te je već ispred pekare došlo do povišenih tonova.

Kako doznajemo, 22-godišnjak je trenucima prije napada krenuo kući udaljenoj svega 20-ak minuta hoda. Nakon verbalnog sukoba, osumnjičeni muškarac prvo je 'uletio' u obližnji kafić tražeći da mu daju nož, a onda je pojurio u stan uzeti neki vlastiti. Zgrabio je veliki kuhinjski nož, oštrice od oko 25 centimetara i otrčao prema 22-godišnjaku koji je već odmaknuo do obližnjeg hotela gdje se zločin i dogodio.

Policija je ubrzo jednog uhićenog pustila, a druga dvojica zadržana su na kriminalističkom istraživanju. O kakvim osobama je riječ govore nam susjedi obližnjih zgrada. Nitko se ne želi izlagati, a ni previše pričati, jer se boje odmazde.

- Oni bi tu stalno 'žicali' novce, bili su nametljivi, a ako ne bi dobili što su tražili, znali su biti vrlo agresivni. Uvijek su bili neuredni, koliko nam je poznato, dobro su zabrazdili i u opijate i u kocku, a preživljavali su od sitnih krađa i žicanja – govore nam u kvartu gdje se dogodio stravičan zločin.

Policija je vrlo brzo okupirala cijelo područje, Hitna pomoć je odmah stigla, a iako je žurno prebačen u bolnicu, ozljeda je bila kobna. U bolnicu je mladić već stigao bez vitalnih znakova života, a unatoč naporima liječnika i dugotrajnim pokušajima reanimacije, preminuo je oko 1:20 sati u KBC-u Split.

Od njega se u subotu na društvenim mrežama oprostio otac. Njemu i supruzi bio je jedinac, godinama je trenirao nogomet, a po završetku srednje škole počeo je i raditi, pa i u obiteljskoj teretani.

- Sine dragi neka te čuvaju anđeli na nebu! - napisao je otac.

O kakvoj braći i kakvim napadačima je riječ govore nam susjedi u kvartu.

- U ulazu gdje žive uhićena braća uvijek je nered, smrdi, tamo se mokri. Otac im je preminuo, žive s majkom koja je bolesna, praktički nemaju nikakvih primanja. Vi ustvari ne možete ući u njihovu zgradu bez da vas jedan od njih ne zaustavi i pokuša izvući novac od vas. Vrlo su prkosni, napasni. Znaju razbijati i izloge okolnih prostora kad bi ih 'prespojilo'. Svi ih se klone, i nitko neće imati posla s njima. Svi imaju dosje u policiji – kažu nam susjedi.

A nesretni mladić baš nikakve veze nije imao s njima, on je slučajna žrtva muškarca za kojega su svi znali, kao i za njegovu braću. Znali su i policija i Centar za socijalnu skrb.

- Dolazio im je i Stanislav Zavadlav, brat od Filipa, viđali smo ga kako ulazi u portun. A svi skupa, cijeli taj narkomanski milje okuplja se na obližnjem parkiralištu, oko kioska za prodaju autobusnih pokaza i karata, svega par stotina metara od policijske postaje – kažu nam susjedi.

Kako nam kažu u poslovnim prostorima u blizini, policija je tijekom jutra tražila na uvid snimke nadzornih kamera koje pokrivaju područje.

Nekoliko rečenica o ubijenom rekao nam je i njegov trener iz HBDNK "Mosor – Sveti Jure".

- Bio je vratar, i bio je zaista mladić za primjer. Kod nas je došao u listopadu 2019., a trenirao je sve dok nas epidemija koronavirusa nije potpuno izolirala, do proljeća 2020. Tad su treninzi prekinuti, a nakon što smo se vratili na travnjak, on više nije dolazio. Sjećam ga se kao jednog pristojnog mladića, redovitog na treninzima. Dolazio je u Žrnovnicu autobusom, ništa nije propuštao. Bili su dobra ekipa, a on je za svoj uzrast imao perspektivu – kaže nam njegov nekadašnji trener.

Osumnjičeni za ubojstvo bi, prema posljednjim informacijama trebao biti prijavljen za takozvano obično ubojstvo, a ne iz koristoljublja kako se pretpostavljalo.