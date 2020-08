'Zločin u Maceljskoj šumi se i dalje prešućuje i prikriva...'

Čelnici Udruge Macelj 1945. ustvrdili su u ponedjeljak da se i dalje prešućuje i prikriva komunistički zločin na prostorima Maceljske šume, upozorivši kako za te zločine do danas nitko nije odgovarao

<p>"O tome se moralo šutjeti 45 godina. Ali zašto 30 godina u samostalnoj i demokratskoj Hrvatskoj ta istina nikako da izađe glasno i jasno na svjetlo dana. Zašto se stalno prešućuje, prikriva i zaobilazi i ne piše”, rekao je dopredsjednik te udruge <strong>Damir Borovčak.</strong></p><p>Podsjetivši da su nakon ekshumacija 1992. i ove godine ponovo počela istraživanja po Maceljskim šumama, kazao je da - iako je ta informacija objavljena na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, hrvatski mediji to gotovo nisu zabilježili.</p><p>Tako se, naveo je, s novopronađenim žrtvama broj ubijenih u Meceljskim šumama povećao na najmanje 1250 žrtava. Također, upozorio je Borovčak, Macelj je i mjesto serijskog ubojstva 21 svećenika i bogoslova koji su ubijeni u noći 4. na 5. lipnja 1945. godine.</p><p>Smatra da se „te grozne istine” neki političari još uvijek boje i izbjegavaju se suočiti s njom. Upitao se i zašto je taj zločin još uvijek prešućen upozorivši kako za njega nitko do danas nije odgovarao iako o tom zločinu govore krucijalni dokazi.</p><h2>'Ono što je za Poljsku Katinska šuma za Hrvatsku je Maceljska šuma'</h2><p>Borovčak je poručio i kako njihova udruga nije za mržnju niti za osvetu, ali traže razobličavanje „laži, lažnog antifašizma, lažne demokracije koje nam i dan danas guraju razno razni gojenci partije komunizma i veličanje ratnog zločina Josipa Broza Tita”.</p><p>„Ono što za Poljsku i svijet predstavlja Katinska šuma to za Hrvatsku predstavlja Maceljska šuma”, rekao je.</p><p>Da istina o zločinu u Maclju u Hrvatskoj kasni već skoro 30 godina, upozorio je i glasnogovornik Udruge Ivan Jaklin rekavši da se u tome kasni zbog neodgovornosti politike i vlasti koje su se sve te godine u odnosu na počinjene zločine komunizma odnosile s nedovoljno odgovornosti.</p><p>"Nisu ih razotkrivali, već su ih pokušavali prikriti, zanemariti ili jednostavno prešutjeti a često i ignorirati. Na žalost to su činili i neki hrvatski mediji”, poručio je.</p><p>Na konferenciji za novinare predstavljeno je hrvatsko i englesko izdanje knjige Frana Živičnjaka „U vječni spomen” koji je bio svjedok događaja i izbjegao je odvođenje u smrt u Maceljsku šumu.</p>