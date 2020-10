Zločin u Vrapču: Zbog krađe novčanika izboli se noževima

Jedan treći dečko je tom Robiju ukrao novčanik, uzeo novac i bacio ga u jednu kutiju. Stankec je našao novčanik i išao mu ga vratiti. Što je dalje bilo, ne znam, ali vidite kako je završilo, govori nam utučena djevojka

<p>Stao sam i vidio ozlijeđenog mladića kako leži na tlu na leđima. Kraj njega je bio prijatelj i držao mu glavu, ispričao nam je muškarac, koji se među prvima našao na mjestu zločina u Vrapčanskoj ulici u Zagrebu.</p><p>Kako je danas izvijestila zagrebačka policija, više ljudi fizički su se sukobili na ulici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ubojstvo u Vrapču</strong></p><p>- Tad nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio je da muškarca u dobi od 31 i 30 godina, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Uslijed zadobivenih ozljeda 31-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, dok je 30-godišnjaku liječnička pomoć pružena u KB-u Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen - priopćili su iz policije dodajući kako su službenici iste večeri uhitili sumnjivca kojega dovode u vezu s događajem koji su okvalificirali kao ubojstvo i pokušaj ubojstva.</p><p>- ‘Drži se brate, nemoj zaspati’, vikao je njegov prijatelj. Stavio sam mu karton pod glavu da ne leži na zemlji i okrenuli smo ga na bok. Podigli smo mu majicu i vidjeli jednu ubodnu ranu na trbuhu dužine možda dva centimetra. Nije gotovo uopće bilo krvi. On je bio pri svijesti i cijelo vrijeme je nešto nerazumljivo mrmljao. Bio sam tamo nekih 20 minuta i u to vrijeme Hitna još nije stigla - govori muškarac šokiran smrću. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o <strong>Domagoju Tomšiću</strong>, dok je njegov prijatelj <strong>Ivan Stanković</strong> ranjen.</p><p>Dvije njegove uplakane prijateljice zatekli smo kako pale lampaš na mjestu gdje je stradao. Jedna od njih govori nam što je, prema onome što su čule, bio povod krvavoj svađi.</p><p>- Jedan treći dečko je tom Robiju ukrao novčanik, uzeo novac i bacio ga u jednu kutiju. Stankec, tako zovemo Ivana, našao je novčanik i išao mu ga vratiti. Što je dalje bilo, ne znam, ali vidite kako je završilo - govori utučena djevojka.</p><p>Pojašnjava da su Domagoj i Ivan živjeli kod jednog čovjeka u blizini te da je ona zvala Domagojevu mamu i sestru kako bi im javila da dođu do tržnice.</p><p>Zbog sumnje da je ubio jednog i pokušao ubiti drugog mladića policija je uhitila Roberta I. Jučer je još bio na kriminalističkoj obradi. Kako su nam ispričali susjedi i njegovi poznanici, riječ je o povučenome mladiću.</p><p>- Živio je ovdje u kući s jednom ženskom. Nikad s njima nije bilo problema, galame ili tako nešto. U šoku sam - ispričao je susjed.</p>