Zlostavljali prijateljevu kćer: Počelo kada je imala 4 godine...

Dolazio prijatelju i ...

Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik od ljeta 2011. do neutvrđenog dana 2014. godine u Velikoj Gorici, kada je dolazio u posjet svom prijatelju, u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, a znajući da je njegova kćer rođena 2004. i da nema navršenih 15 godina, u više navrata počinio navedeno kazneno djelo.

Drugi zlostavljao curicu šest godina: Od njene 4. do 10. godine

Nadalje, ODO osnovano sumnja da je drugoosumnjičenik, također 43-godišnjak, od kraja 2008. do neutvrđenog dana 2014. godine u Velikoj Gorici, kada mu je ista djevojčica sa svojom obitelji dolazila u posjete, u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, u više navrata počinio isto kazneno djelo.

Bez pritvora: Dobili zabranu prilaska i kontakta

Protiv obojice osumnjičenika tužiteljstvo je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela no sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prijedlog nije prihvatila.

Osumnjičenicima je odredila mjere opreza zabrane približavanja žrtvi na udaljenost manju od 500 metara i zabrane uspostavljanja izravne i neizravne veze sa žrtvom. Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podnijelo je protiv navedenog rješenja žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način da se osumnjičenicima odredi istraži zatvor.

Prijeti im do 10 godina zatvora

Kaznenim zakonom Republike Hrvatske za nedjela za koje se muškarci sumnjiče propisane su kazne do 10 godina zatvora. Zakon kaže da će onaj tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od 15 godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kazniti kaznom zatvora od jedne do 10 godina. Nadalje, zakonom je propisano i da će onaj tko nad djetetom mlađim od 15 godina izvrši bludnu radnju, ili ga navede da izvrši bludnu radnju s drugom osobom ili da nad samim sobom izvrši bludnu radnju, kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.