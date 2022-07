'Zlostavljali su me, a sustav mi je poručio da sam slaba...'

Predivan je osjećaj kad ljudi prepoznaju ono o čemu pričam, za što se borim, u što vjerujem, a kamoli dobiti nagradu za sve što dolazi od srca, kaže vedra i razborita Korina Barak, učenica Srednje škole za primijenjenu umjetnost i ovogodišnja dobitnica nagrade "Luka Ritz". Priznanje koje se dodjeljuje u spomen na zagrebačkog maturanta Luku Ritza, koji je izgubio život nakon napada vršnjaka, znači joj jako mnogo.

- Iznenađena sam i počašćena ovim priznanjem, pogotovo zato što mi ono daje platformu da iz vlastitog iskustva svima približim široko rasprostranjeni problem vršnjačkog nasilja. Nijedno dijete nije zaslužilo ništa osim ljubavi, a kamoli da ga se ismijava - ističe Korina, koja je u osnovnoj školi i sama bila žrtva vršnjačkog nasilja. Trpjela je psihičko, katkad i fizičko nasilje, zbog čega je bila primorana mijenjati škole, no problem ju je pratio u obje.

'Rekli su mi da su to samo nebitne riječi'

- Bila sam izrugivana, ismijavana i izložena cyberbullyingu na dnevnoj bazi. Većinom se to temeljilo na mojoj različitosti, bilo da se radilo o mojoj ljubavi ka umjetnosti i slikarstvu, mojoj neobičnoj frizuri i slično. Uvijek se radilo o grupicama koje su me ogovarale, lagale profesorima o meni. Sve to jako je utjecalo na moje mentalno stanje, a tim teže mi je bilo što, osim roditelja i nekoliko prijatelja, nisam nailazila na podršku profesora, ravnatelja, pa ni policije. Rečeno mi je da se ne osvrćem na to, da će sutra izrugivati nekog drugog i da su to samo nebitne riječi - otkriva nam Korina što je sve prolazila, a što prolaze i mnogi drugi.

- Slušala sam o tome kako sam slaba i kako se moram zauzeti za sebe, a one koji su to činili opravdavalo se da su to samo dječje igre. Institucije nisu poduzimale ništa. Zbog svega sam trebala psihološku pomoć i dugo mi je trebalo da steknem samopouzdanje, što se dogodilo tek u srednjoj školi, gdje sam shvatila da postoje dobri ljudi i da ne smijem odustati od borbe za sebe, ali i sve one koji, nažalost, prolaze isto. Stoga sam odlučila upozoriti na sustav koji ne prepoznaje bullying u školi jer ne mogu prihvatiti da je nasilje samo dječja igra - priča Korina.

Oni su pravi mali heroji

"Luka Ritz" je priznanje koje se dodjeljuje učenicima za promicanje tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnog odnosa među mladima i odraslima. Upravo su to odlike ove srednjoškolke, priča njezina razrednica Larisa Dragelj.

- Korina je veliki motivator svog razreda. Za sve ono što je ona prošla i što na nasilje nije odgovorila nasiljem, zaista sam ponosna na nju. Nakon osvojene nagrade rekla mi je kako je to potvrda da se nešto može napraviti. Vršnjačko nasilje ostavlja duboke ožiljke i može navesti žrtvu da bude nasilnik. Ako je Korina učinila da samo jedna osoba bude spašena, napravila je golemu stvar - ponosna je razrednica Dragelj, kojoj je posebnu pozornost privukla i priča o Korininu bratu Mauru, koji boluje od rijetke bolesti (kongenitalna pseudoartroza tibije i fibule). Obitelj se godinama borila s HZZO-om za financiranje operacija u inozemstvu te su ovisili o humanitarnim akcijama.

- Tek kad sam je pitala, rekla je da ne brinem i da će s bratom biti sve OK - kaže za skromnu djevojku, koja je najavila i da će dio stipendije u sklopu nagrade donirati onima kojima je najpotrebnije.

'Korina je biser koji posebno sjaji'

Ravnatelj škole Damir Šegota za Korinu kaže da je "u niski bisera koje njihova škola ima ove godine, ovaj sjaj posebno sjaji". Ipak, najponosniji su njezini roditelji, sretni što im je kći izrasla u divnu mladu osobu koja je uzor drugima.

- Preponosna sam na način na koji se izborila za sebe te pokazala da postoji i drugi način za promjene u društvu. Moram istaknuti da smo mi kao roditelji svojevremeno potražili stručnu pomoć unutar i izvan škole, ali pokazalo se da je sustav tu pasivni promatrač, nema reakcije, pogotovo na verbalno nasilje koje je teško dokazivo. Čak i naš izlazak na policiju nije urodio nikakvim reakcijama, sve se pomelo pod tepih, što je žalosno - zaključuje mama Ines Hrelja Barak, kojoj je drago da joj kći napokon ide u školu u kojoj se njeguje obiteljski odnos i svatko može biti ono što je.

Uz motivaciju i pomoć kolegama iz razreda, Korina je svoju dobrotu pokazala i kroz sudjelovanje u različitim humanitarnim akcijama poput akcije za Dom "Ivana Brlić Mažuranić" te za osobe koje boluju od teških i rijetkih bolesti. Sudjeluje i na brojnim školskim te međunarodnim natječajima vezanim za različitu problematiku. Aktivna je u školskom projektu u kojem škola surađuje s Dječjim vrtićem "Katarina Frankopan" na Krku, u okviru kojeg projekta je osmislila i oslikala priču za slikovnicu koju odgojiteljice čitaju te koriste kao didaktičko pomagalo. Svojim kreativnim likovnim radovima sudjelovala je na brojnim natječajima, a na natjecanja iz engleskog i vjeronauka počela je ići još u osnovnoj školi. Samo ove godine na natječaju Sfera osvojila je dvije druge nagrade, na Europi u školi 6. mjesto, a na županijskoj razini natječaja iz engleskog ove je godina bila prva, dok je na državnoj razini osvojila 17. mjesto.

Najčitaniji članci