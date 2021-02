Neke zlostavljaju profesori, a nas znaju seksualno maltretirati pacijenti. Muka mi dođe kad se sjetim starijeg člana obitelji našeg poznatog političara koji je prije nekoliko godina završio u našoj bolnici zbog problema sa srcem.

Priča nam to medicinska sestra koja je, kao i njezine kolegice, imala neugodno iskustvo s muškarcem kojeg iz profesionalnih razloga ne želi javno imenovati (podaci poznati redakciji).

Kako slučaj nisu prijavile nadležnima niti su svojim problemima opterećivale svoje bližnje, molile su za anonimnost.

- Kad bih se približila njegovoj bolničkoj postelji, radeći svoj posao, uhvatio bi me za grudi i prostački komentirao. Od pete do vrha glave prostrujila bi mi jeza od užasa, srama, neugode i nemoći jer ne možete pacijenta pljusnuti kao što bih na ulici sigurno uzvratila da me netko tako uhvati – priča nam medicinska sestra navodeći da je tu situaciju prepričala kolegicama.

- Rekle su mi da nisam jedina, odnosno da je i njima muka ući u tu sobi jer doživljavaju isto poniženje. Taj muškarac može mi biti djed i ne znam uopće kako mu je tako bolesnom padalo na pamet prostački hvatati sestre – dodala je.

Izložene vrijeđanju

Slučaj nam je potvrdila i liječnica koja je liječila tog pacijenta.

- Kolegice su me upozorile na neugodne situacije od strane dotičnog pacijenta. Kako se radilo o osobi koja je i javnosti poznata, nitko se nije usuđivao prijavljivati jer vidite i sami kako danas ljudi komentiraju žene koje su se javile da su bile zlostavljane. U konkretnom slučaju ja sam se postavila kao vojnik, strogo i hladno, kako bih mu dala do znanja da niti ne pomišlja na ispade. Vjerojatno je bio sa mnom pristojniji zato što sam liječnica, no nema opravdanja za bilo kakvo napastovanje kolegica - pojašnjava liječnica.

No još više zabrinjava to što medicinsko osoblje, odnosno studente, već generacijama upozoravaju na praksi i prije zapošljavanja da će “svašta doživjeti na tom poslu”.

- Rad s ljudima znači da se zaista morate pripremiti na svašta. No istina je da je maltretiranje i zlostavljanje kod nas uvriježeno i, što je još gore, prihvaćeno kao dio posla. Tek sad, nakon što su žene izašle javno s pričama o zlostavljanjima, budi se svijest i kod medicinskih sestra da to što doživljavaju nije normalno niti prihvatljivo. No, evo, kad već pitate, i ja se sjećam da su me kao studenticu upozorili na to – kaže nam ova liječnica.

Neubrojivi pacijenti

Prepričala nam je i konkretan slučaj koji je doživjela kao studentica na praksi.

- Dali su mi da jednom pacijentu izmjerim tlak. Kako se dizala kazaljka, muškarac je sa smiješkom komentirao: ‘Diže se kazaljka, ali diže mi se i još nešto...’ Eto. I što reći?! Oni koji ovakve stvari ismijavaju i koje su im ‘normalne’ neka zamisle kako bi se osjećali da netko tko njihovoj kćeri može biti djed ovakvo što govori – kaže liječnica te dodaje:

- Ne znam uopće što reći ljudima koji nisu u našoj koži, a komentiraju kako same ‘izazivamo i tražimo’ pa doživljavamo neugodnosti, verbalno nasilje i poniženje. Naš posao je pomagati ljudima i liječiti ih, za to smo se obrazovale i spremne smo na žrtvu koju posao traži, poput dežurstava blagdanima, vikendima, odvojenosti od obitelji, kao sad u vrijeme pandemije, i slično. Sve ostalo je neprihvatljivo.

'Takni me još jedanput i završit ćeš na kirurgiji!'

Medicinska sestra koja radi u Hitnoj također nam je ispričala što je doživjela tijekom jedne intervencije.

- Bila je zima, snijeg i gluho doba noći. Obitelj koja nas je zvala bila je alkoholizirana. Otac vidno pijanog muškarca pao je, ostao bez svijesti i sav je bio izudaran, no zbog položaja njegova tijela nismo mogli otvoriti vrata. Tad nas je sin uputio na stepenice. Prvi je išao doktor, za njim ja i za mnom pijani sin. U hodu mi je zavukao ruku s unutarnje strane bedra do međunožja - priča nam vidno uzrujana sestra pri samoj pomisli na taj događaj.

- Htjela sam ga pljusnuti, no odgovarala bih jer bi pao po stepenicama. Umjesto toga izderala sam se na njega rekavši da će, ako me još jedom takne, završiti na kirurgiji. On je uzvraćao da ne zna što mi je i da ništa nije napravio. U obranu mu je stala i supruga, koja nije vidjela što je bilo, no pojasnila sam joj zašto vičem. Cijelo vrijeme hodao je za mnom i unosio mi se u lice, pa sam na kraju ženi rekla neka obuzda muža jer neću odgovarati za svoje postupke - priča nam ova sestra.

Dodaje kako su ovakve situacije iznimno neugodne te ostavljaju trajne posljedice na sestre.

- Bilo mi je užasno. Grozno sam se osjećala i to nikad ne možete zaboraviti. Pri svakoj intervenciji strepite što će se odigrati. Umjesto da koncentrirano radimo svoj posao, razmišljamo kakvu ćemo sad neugodnost doživjeti. Nisam prijavljivala ništa policiji jer sam bila u fazi promjene radnog mjesta - pojasnila je.

Zlostavljanje medicinskog osoblja tema je kojom su se bavili i studenti u svojim diplomskim radovima, što znači da su itekako upoznati s ovim problemom. Ali većina pod takvim oblikom zlostavljanja navodi psihičko zlostavljanje od strane nadležnih i kolega, a vrlo se malo spominje seksualno maltretiranje od strane pacijenata. Provjerili smo kako na ovu temu gledaju liječnici te jesu li upoznati s ovakvim odnosom pacijenata prema njihovim kolegicama.

- Čini se da ja radim u prenormalnim uvjetima, pa se takvo što ne događa u našoj bolnici ili ja za to ne znam. No u Covid bolnicama je nemoguće da uopće dođe do takvog nečega jer se strogo drži distanca te su djelatnici oboružani opremom koja ih mora štititi od virusa. Dakle, nema riječi ni o kakvom bliskom kontaktu - kaže nam Saša Srića, pulmolog iz Covid bolnice Dubrava.

'Kod nas toga nema'

Dugogodišnja liječnica jedne hrvatske bolnice potvrđuje da ima takvih slučajeva, no ističe:

- Medicinske sestre, nažalost, doživljavaju svašta. Ipak, one za koje osobno znam da su ih pacijenti neprimjereno dodirivali, radilo se isključivo o dementnim i starijim pacijentima. Nikad nisam čula da su ostali takvo što pokušali. Što se verbalnog nasilja tiče, toga nitko nije pošteđen.

Predsjednik Komore medicinskih sestara Mario Gazić 17 godina radi sa sestrama i kaže da su često verbalno i seksualno zlostavljane:

- Znam za slučajeve, no one to ne prijavljuju nego istrpe iz straha i srama.