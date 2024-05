Zmija ima nikad više, uvlače se u stanove i poslovne prostore!

Nedavno je ženu u vrtu na području Vrgorca ugrizao poskok. Bio je to već četvrti takav slučaj i zvono za uzbunu. Poznavatelji zmija u okolici kažu da se poskoka namnožilo, a slično je i u ostatku Hrvatske. Veći broj zmija nego inače viđaju planinari te rekreativci po šumama. A sa situacijom sa zmijama dobro je upoznat i Vlado Lađarević iz udruge Zmijolovac. Već je, kaže, imao brojne intervencije otkako je počelo proljeće, i to ponajviše u južnoj Dalmaciji, ali i Zagorju te Slavoniji.

- U svibnju počinje sezona parenja za zmije jer se tada ugrije tlo. To je uobičajeno za ovo doba godine. No, možda ih ima nešto više nego inače jer je vrijeme promjenjivo, razlike su velike, bude period lošeg i hladnijeg vremena i onda naglo zatopli na par dana i zmije naglo počnu izlaziti i nalazimo ih posvuda - kaže Lađarević i dodaje da poskoka ima više nego inače.

- Nisu sve intervencija zbog otrovnica. U Hrvatskoj ima 15 vrsta zmija te je puno onih neotrovnih zboig kojih isto ljudi zovu. Najčešće su u pitanju bjelica, bjelouška, smuklja i ribnica. No, i one ugrizu ako se brane te i njihov ugriz, iako nije smrtonosan, može izazvati infekciju i treba ići liječniku - kaže zmijar. Dodaje da po fotografiji rane koju je nekome nanijela zmija, on može ustanoviti radi li se o ugrizu otrovnice ili neotrovne zmije. U zadnje je vrijeme, kaže, zmije vadio iz stambenih i poslovnih prostora.

- Sve je to od promjenjive klime. Prvo zaopli i zmije izmile vani, a onda naglo zahladi i one krenu tražiti neko toplo mjesto. Stanovi i poslovni prostori su im idealni u tom smislu. Obrnuto je ljeti kada u potrazi za hladovinom ulaze u šupe, skrivaju se među drvima i općenito idu na zapuštena mjesta na kojima ima glodavaca. Idu i prema vodi. Znaju se zakačiti za klimatske uređaje koji iskapljavaju vodu - kaže Lađarević.