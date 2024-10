Zmije otrovnice ugrizle dvoje ljudi kod Splita, doktor: 'Dobro pripazite na grane na stablima'

Na području okolice Splita u samo dva dana poskoci su ugrizli dvoje ljudi. Jedan je poskok ugrizao 22-godišnjeg penjača, a drugi je ženu (66) dok je čistila put do polja, javlja Slobodna Dalmacija.

- To dvoje naših pacijenata dobro se oporavlja i mislim kako će kroz dan-dva biti pušteni na kućnu njegu. Čim su dovedeni kod nas na Kliniku za infektologiju KBC-a Split, primili su serum protiv ugriza zmije otrovnice, a pacijentica je i docijepljena i protiv tetanusa - rekao je dr. Ledina.

Doktor je rekao da u slučaju ugriza zmije otrovnice treba reagirati najdalje do četiri sata.

- Bilo bi najbolje kada bi potencijalni pacijenti koje ugrize zmija u bolnicu bili dovedeni što prije ili najdalje do četiri sata, a kako se iz svih dijelova SDŽ, do bolnice može stići u roku do četiri sata, ljudi koje ugrize zmija ne trebaju paničariti - navodi.

Godišnje u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude i do 14 slučajeva ugriza zmija otrovnica. Doktor je otkrio da su ove godine imali osam slučajeva, ali bilo je i situacija kad ih je znalo biti i 24.

- Sada više stradaju turisti, koji u prirodi ili po okolnim planinama nose obuću i odjeću koja nije adekvatna za to okruženje. Idu u planine i u prirodu u "šlapama", a kada se penju po stijenama, često nemaju rukavice na rukama, pa ih zmija može ugristi - poručio je i dodao:

- U ovo doba godine, posebno kada je berba maslina, maslinari i svi oni koji pomažu u berbi moraju paziti na poskoke koji se u ovo vrijeme penju na stabla, odnosno kojih ima u rujnu i listopadu "skrivenih" u granama stabala.