'Zna li netko Stankovića da dogovori Nedjeljom u dva? I neka kaže koliko košta'

Željko Kerum osvrnuo se na Facebook statusu na gostovanje Ivice Puljka u emisiji Nedjeljom u dva.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

Dragi prijatelji, dobro jutro.

Imam jedno pitanje za vas, zna li netko od vas Acka Stankovića da mi dogovori emisiju Nedjeljom u dva? I neka kaže koliko to košta? Može kompenzacija u bozonima! Pitanja ću mu ja dati da se ne muči i recite mu da me ne pita kako sam prevario stranku Pametno i maznuo im sredstva s računa. Ustvari neka me pita šta mu ja napišem. I recite mu da me pusti da onako uljuđeno tolerantno lažem. Brzinski ću lagat da me niko ne razumi. Eto toliko za sada...

Podsjetimo, prije par dana, kada su splitski gradonačelnik i njegov zamjenik najavili ostavke, sve je izgledalo relativno izvjesno, ali u međuvremenu stvar se zakomplicirala. Na pitanje zašto je toliko snažno uz Bojana Ivoševića, splitski gradonačelnik Ivica Puljak odgovorio je u emisiji "Nedjeljom u 2".

Na pitanje čime ga je zadužio, odgovara:

- Nije on zadužio mene, on je zadužio građane Splita. To je jedan momak koji ima 32 godine, on je informatički stručnjak, ljudi njegovog godišta se odsele u Irsku, a on je ostao u Hrvatskoj, ostao je u Splitu. Ostao je boriti se za pravdu, protiv kriminala, protiv klijentelizma, korupcije. To je čovjek jako velike energije. Čovjek koji je uz tu veliku energiju napravio i neke velike greške - kazao je Puljak.

Te greške koje je napravio nisu toliko velike da bi ga se on odrekao ili da bi ga se Splićani odrekli, poručuje Puljak.

- To je jedan od razloga. A dublji razlog zašto idemo na izbore je zbog činjenice da, kada smo došli na vlast u Splitu započeli smo dekonstrukciju onoga što je HDZ ostavio i gradu Splitu i hrvatskoj državi u zadnjih 30 godina.

Na pitanje zašto ga nije zamolio da mu bude savjetnik, i tako izbjegao izbore, kaže:

- To bi bila stara politika. To su predlagali Kerum i HDZ i naši bivši partneri. Oni su predlagali ovako: smijenite Bojana Ivoševića, a onda ga zaposlite kao savjetnika. Ja nisam takav niti čovjek niti političar. Ako je dobar za savjetnika, onda je dobar i kao zamjenik gradonačelnika. To bi tek bila ona politika protiv koje se mi borimo. Ja sam mogao i druge stvari raditi, mogao sam većinu u Gradskom vijeću sklopiti u kavanama, konobama, kupujući žetončiće itd, a to nisam radio. Niti to želim raditi. Većinu u Gradskom vijeću će izabrati građani na izborima - poručio je.

