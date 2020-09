Vu\u010di\u0107eva reakcija bila je za\u010du\u0111uju\u0107a, na snimci djeluje kao da prvi put \u010duje za ovu to\u010dku, a pogled upu\u0107en \u010dlanovima svoje delegacije dodatno izaziva sumnju da Vu\u010di\u0107 nije znao \u0161to je potpisao.

Zna li Vučić što je potpisao kod Trumpa? Evo vam, vi procijenite

<p>Carl Bildt, supredsjedatelj Europskog vijeća za vanjske poslove i švedski diplomat, na svom je Twitter profilu objavio video koji prikazuje reakciju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića tijekom Trumpova obraćanja u Ovalnom uredu, za vrijeme sastanka na kojem je potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine.</p><p>- Ovo je trenutak kada je Vučić obaviješten da će svoje veleposlanstvo u Izraelu preseliti u Jeruzalem - napisao je Bildt uz snimku na kojoj se čuje dio Trumpovog govora u kojem kaže da će veleposlanstvo biti premješteno u srpnju, navodeći kako je to 'fantastično'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Vučićeva reakcija bila je začuđujuća, na snimci djeluje kao da prvi put čuje za ovu točku, a pogled upućen članovima svoje delegacije dodatno izaziva sumnju da Vučić nije znao što je potpisao.</p><p>Transfer srpskog veleposlanstva u Jeruzalem posljednja je točka sporazuma potpisanog u Bijeloj kući u petak. Srbija se njime obvezala otvoriti ured Gospodarske komore u Jeruzalemu, kao i državni ured, do 20. rujna, te da će do 1. srpnja 2021. preseliti veleposlanstvo u Jeruzalem.<br/> </p>