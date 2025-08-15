Znakovita poruka Trumpa uoči sastanka s Putinom na Aljasci: Sve ću znati u par minuta...

Američki predsjednik Donald Trump rekao je uoči summita na Aljasci, da ga ruski čelnik Vladimir Putin neće zastrašiti te je rekao da će Ukrajina biti uključena u svaki dogovor o svojoj sudbini. Trump je u četvrtak u Bijeloj kući novinarima poručio: "Ja sam predsjednik, i on se neće igrati sa mnom. Znat ću unutar prve dvije, tri, četiri ili pet minuta... hoćemo li imati dobar ili loš sastanak", rekao je Trump."Ako bude loš, brzo će završiti, a ako bude dobar, vrlo ćemo brzo doći do mira", dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci te je odbio Trumpove pozive na predaju teritorija.

Trump je obećao da neće sam zaključiti nikakav dogovor s Putinom i izrazio nadu da će održati trostrani summit sa Zelenskim, možda odmah nakon sastanka na Aljasci.

- Drugi sastanak bit će jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se sklopiti dogovor. Ne želim koristiti riječ podjela, ali znate, donekle to i nije loš izraz - rekao je Trump.