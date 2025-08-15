Obavijesti

News

Komentari 0
PREGOVORI

Znakovita poruka Trumpa uoči sastanka s Putinom na Aljasci: Sve ću znati u par minuta...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Znakovita poruka Trumpa uoči sastanka s Putinom na Aljasci: Sve ću znati u par minuta...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Drugi sastanak bit će jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se sklopiti dogovor. Ne želim koristiti riječ podjela, ali znate, donekle i to nije loš izraz, rekao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump rekao je uoči summita na Aljasci, da ga ruski čelnik Vladimir Putin neće zastrašiti te je rekao da će Ukrajina biti uključena u svaki dogovor o svojoj sudbini. Trump je u četvrtak u Bijeloj kući novinarima poručio: "Ja sam predsjednik, i on se neće igrati sa mnom. Znat ću unutar prve dvije, tri, četiri ili pet minuta... hoćemo li imati dobar ili loš sastanak", rekao je Trump."Ako bude loš, brzo će završiti, a ako bude dobar, vrlo ćemo brzo doći do mira", dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci te je odbio Trumpove pozive na predaju teritorija.

Trump je obećao da neće sam zaključiti nikakav dogovor s Putinom i izrazio nadu da će održati trostrani summit sa Zelenskim, možda odmah nakon sastanka na Aljasci.

STIGLI NOVI DETALJI Sastanak Putin-Trump bit će jedan na jedan: Ukrajina nije jedina tema. Evo tko još stiže...
Sastanak Putin-Trump bit će jedan na jedan: Ukrajina nije jedina tema. Evo tko još stiže...

- Drugi sastanak bit će jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se sklopiti dogovor. Ne želim koristiti riječ podjela, ali znate, donekle to i nije loš izraz - rekao je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025