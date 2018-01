Znali što učiniti: Pronašli su 5000 eura i vratili sav novac

Najbolji prijatelji Bruno Lukić (16) i Vladimir Žganjer (16) u veljači su ispred karlovačke sportske dvorane pronašli bunt novčanica po 50 eura, ukupno 5000.

Bez dvojbi pozvali su policiju i predali im novac, a ubrzo se javio i vlasnik. Bruno iz Blatnice kraj Karlovca, učenik drugog razreda škole za hotelijersko-turističkog tehničara, i Vladimir iz Karlovca, koji pohađa školu za mehatroničara, kažu da su tog dana nakon nastave ispred dvorane snimali uradak za svoj YouTube kanal.

- Prolazila su dva muškarca, još su i pogledali u nas i tad je jednom ispao novac iz džepa. Iako se na snimci ne vidi kako mu novac ispada, vidi se da prije njihova prolaska na tlu nema ničega, a nakon što su otišli ostao je ‘papirić’. Kad smo završili snimanje, u podnožju stepenica smo na rešetkama ugledali bunt novčanica. Pomislio sam da nas netko zeza, da je skrivena kamera, no bilo je stotinu novčanica po 50 eura - kaže Bruno, a Vladimir dodaje kako su pomislili što bi sve mogli s novcem, no obojica su znali da je jedino ispravno vratiti ga vlasniku, pa su pozvali policiju. Kad su im rekli da su ispred dvorane našli 5000 eura, do njih su poslali ophodnju.

- Za to vrijeme je jedan muškarac obilazio to mjesto, no nismo mogli znati je li on vlasnik novca pa smo pričekali policiju. Ubrzo su došli, predali smo im novac. Čestitali su nam na poštenju i da će nas pohvaliti ravnateljima škola. Istog dana javio nam se i vlasnik novca te se zahvalio - kaže Vladimir.

Mladići dodaju kako im je drago što se pronašao vlasnik izgubljenog novca i da bi ponovno postupili isto.

- Neki su nam govorili da smo ludi, a neki su bili ponosni, poput roditelja. Mi mislimo da smo ispravno postupili - zaključuju mladići.

Vladimir uz školu snima video, trenira nogomet, a želja mu je postati profesor elektrotehnike, dok bi Bruno želio biti trener ili profesor tjelesnog.

Bruno je i novi videostar 24sata

Bruno kaže da mu se nakon vraćanja novca dogodilo puno pozitivnih stvari, kao što je sudjelovanje u finalu ‘Videostara’ u kojem je pobijedio. Bruno inače već pet godina trenira gimnastiku, a sanja kako će jednog dana biti profesor tjelesnog odgoja.