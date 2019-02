Pustili su ga iz zatvora, a znali su: Izvjesno je da će opet ubiti

U Bosni i Hercegovini i dalje traje intenzivna potraga za odbjeglim Edinom Gačićem, višestrukim ubojicom koji je u subotu navečer u selu Suhodol kod Tarčina brutalno ubio policajca Mahira Begića. On je čuvao poligon za obuku policajaca, a mrtvog ga je pronašao kolega policajac koji ga je došao zamijeniti na straži. Nekoliko dana prije, Gačić je u mjestu Podorašac kod Konjica ubio i Sauda Sultanića i od tada se nalazi u bijegu.

U nedjelju je ministar unutarnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica najavio dolazak još 130 policajaca iz više kantona kao ispomoć, a policijski komesar MUP-a KS Mevludin Halilović kazao je za Avaz.ba da je potraga za Gačićem intenzivna i da za njim tragaju brojne policijske ekipe.

- Naše ekipe na cijeloj teritoriji Kantona Sarajevo provjeravaju sve informacije i idu u preglede teritorija koje dobivamo od građana - kazao je Halilović.

Uvedena je neka vrsta izvanrednog stanja u policiji i ukinute su redovite policije smjene, pojasnio je županijski premijer, dodajući da za policajce »nema ni spavanja ni godišnjih odmora« dok se ne pronađe i ne uhiti Gačića.

O trenutno najtraženijem bjeguncu u BiH još su od 2017. godine bile obaviještene mnoge institucije i agencije. Tada je Gačić, naime, pušten iz zatvora, a direktor zatvora u Bihaću u pismu je brojne institucije izvijestio koliko je zapravo opasan.

Podsjetimo, Gačić je za vrijeme rata postrojbe 'El mudjaheed' Armije BiH u čijem su se sastavu borili i mudžahedini, islamski vjerski borci iz cijeloga svijeta. Ova je postrojba bila poznata po stravičnim ratnim zločinima, uključujući i odsijecanja glava zatočenicima.

Gačić je nekoliko mjeseci nakon završetka rata u BiH ubio suborca iz svoje postrojbe Ismeta Gunića te je osuđen na osam godina zatvora. Kada je izdržao dvije trećine kazne bio je povremeno puštan na slobodne vikende, te je 25. kolovoza 2002. godine likvidirao majku ispalivši u njezino tijelo u Zenici dva hica iz vatrenog oružja. Nakon toga je 2003. osuđen na 20-godišnju zatvorsku kaznu, a na slobodu je monstrum Gačić pušten 2017. nakon što je izdržao dvije trećine kazne u zeničkom zatvoru.

U otpusnom pismu stoji da je presudom Kantonalnog suda u Zenici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina te mu je izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog počinjenog ubojstva. No, 2003. mu je ova mjera ukinuta. Presudom od 3. veljače 2003. izrečena mu je kazna zatvora od 20 godina zbog ubojstva, a Vrhovni sud mu je tu kaznu preinačio na 18 godina. 2004. došlo je do još jedne presude Kantonalnog suda Sarajevo, kojom su preinačene prethodne te je on osuđen na jedinstvenu kaznu od 19 godina i 11 mjeseci. Ponovo mu je osigurana obaveza liječenja u psihijatrijskog bolnici.

Poremećaj ličnosti, šizofrenija, paranoja...

U otpusnom pismu, piše portal Klix.ba, navedeni su psihijatrijski problemi osuđenog. Istaknuto je da boluje od poremećaja ličnosti, šizoidnog paranoidnog tipa, te da je boravkom na odjelu KPZ-a došlo do evidentnog ispoljavanja abnormalnosti ličnosti sa svim elementima paranoidne slike.

Vjerski fanatik: Pustili ga za vikend van, a on ubio majku

- Vještak psihijatar je konstatirao da je riječ o vjerskom fanatiku koji je izuzetno borben i uporan u zastupanju određenih ideja i koji smatra najvećim grijehom neizvršenje svojih ideja bez obzira koliko devijantne bile. Prije počinjenja krivičnog djela neko vrijeme je živio u Bočinjama s mudžahedinima. Jedna od žrtava je njegova majka. S odjeljenja forenzike pušten je na korištenje vikenda što je iskoristio da bi majku lišio života - stoji u otpusnom pismu.

'Izvjesno je da će osuđeni ponovno počiniti kazneno djelo...'

Nadalje, navodi se kako kod Gačića u procesu tretmana u kazneno-popravnim ustanovama nije postignut značajniji uspjeh.

- Izvjesno je da će osuđeni ponovno počiniti kazneno djelo, stječemo dojam da trenutno traži cilj koji mu, zbog samo njemu poznatih razloga, predstavlja prijetnju. Pored toga, osuđeni je psihijatrijski bolesnik kojem je potrebno liječenje te postoje tendencije ka vjerskom fanatizmu. Imajući u vidu gore navedeno, molimo vas da poduzmete odgovarajuće mjere, iz domene vaših nadležnosti, postpenalnog zbrinjavanja zaštite kako osuđenog tako i sredine u koju dolazi - koje potpisuje direktor KPZ-a Bihać Edham Veladžić.