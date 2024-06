U Hrvatskoj su samo jedanput nekome doživotno uzeli vozačku

Nesreća na A3 u kojoj je poginulo dvoje mladih, a dijete (2) je teško ozlijeđeno šokirala je Hrvatsku. Za volanom je bio Edi Zdjelar (24), koji se u BMW-u zabio u kamion kraj Novske. Nekoliko sati prije nesreće snimao se kako vozi više od 200 km/h. Prije pet godina skrivio je nesreću u kojoj je poginula njegova suputnica (17). Zaradio je tada kaznenu prijavu, ali općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu utvrdilo je da nema osnove za vođenje kaznenog postupka.

Bio je divljak na cesti

Kako doznaju 24sata, Zdjelar je nakon toga imao još desetak kazni zbog prometnih prekršaja, a policija u Novoj Gradiški bavila se s njime i zbog prijetnje. Bio je divljak na cesti, ali i dalje je imao vozačku. U Hrvatskoj je kaznenim zakonom uvedena mogućnost da se višestrukim teškim prometnim prekršajima trajno oduzme vozačka. Zasad je to bilo samo jedanput.

Ivana Tena Gotovac Soldić je u listopadu 2018. godine u Splitu pijana prošla kroz crveno i usmrtila je studenticu Mariju Ćorić. Dobila je 10 godina zatvora da bi joj Vrhovni sud smanjo kaznu na sedam godina. Osim zatvorske kazne, Gotovac Soldić je dobila i mjeru doživotne zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija. Prije te tragedije Gotovac Soldić je imala nekoliko prometnih nesreća, dvaput su joj oduzimali vozačku, no to nije bilo dovoljno da je spriječe da opet sjedne za volan.

Foto: Facebook

U članku 72. stavku 5. Kaznenog zakona odredili su mogućnost trajnog oduzimanja vozačke dozvole najgorim vozačkim divljacima, ali sud može na zahtjev osuđenika, nakon što odsluži kaznu, ukinuti zabranu i počinitelj tad ponovno mora polagati vozački.

- Onima koji učestalo skrive nesreće trebalo bi trajno uzimati vozačke. Takvi imaju psihičkih problema, nisu sposobni voziti. Trebalo bi u zakonu stajati i da više ne mogu polagati vozački. No to je uvijek bio problem. Kad imate čovjeka koji se ne boji smrti, ako vozi pijan ili 220 na sat, kako će se bojati kazne? Čak i ako mu trajno uzmete vozačku, to nije garancija da neće opet sjesti za volan - rekao nam je prometni stručnjak i vještak Goran Husinec.

Foto: Facebook