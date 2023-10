Znamo zašto nastavnici odlaze, trebaju nam rješenja da se vrate i ostanu u učionicama

Zbornice moraju postati atraktivno mjesto za ljude od 27 godina, kazao nam je Luka Grubišić, pročelnik Matematičkog odsjeka na zagrebačkom PMF-u. I time je dao možda i ključan odgovor na pitanje kako vratiti nastavnike u škole. Jer trenutna je situacija poput napetog balona koji se stalno popravlja selotejpom. Za neke predmete, poput fizike, kažu nam ravnatelji, događa se da se izmijene i po tri-četiri nastavnika u jednoj godini. Što to znači za znanje učenika koji tu fiziku sluša tek dvije zadnje godine osnovne škole, lako je procijeniti. A mogu zorno pokazati i nacionalni ispiti. Situacija zbog koje državnim školama sve više nedostaje nastavnika, prvenstveno u predmetima tzv. STEM područja, manje-više je jasna. No sad ozbiljno treba početi davati odgovore i okretati trend. Nije to samo hrvatski problem, preveliki pritisci, birokracija, premale plaće, potpuno novi zahtjevi u radu s djecom muče prosvjetni sustav u cijeloj Europi. Najlošije je ipak prepuštati da se ovakvi strukturni problemi rješavaju stihijski ili da se tržištu prepušta rješavanje situacije u tom ključnom području.