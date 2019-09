'Znao sam da može biti jedino ovako, ali tko bi mi vjerovao...'

Prije dvije godine sam novinarima rekao da ako je već trebalo doći do ovoga, dobro da je to u ovoj kući (Županijskom sudu) jer tu ne vrijede kafanske priče, insinuacije, tračevi, zlonamjerne priče nego činjenice, svjedoci, vještačenje i sve što sud koristi i tada sam rekao da se ne bojim, prisjetio se Božidar Kalmeta nakon što mu je izrečena oslobađajuća presuda.

- Nakon dvije godine suđenja koje je bilo svaki tjedan to se i potvrdilo i da nitko mene ne tereti za ništa. Ja sam to znao da jedino tako i može biti, ali tko je meni to vjerovao, rekao je Božidar Kalmeta.

- Trebalo je to ovdje sve proći, saslušati na dvadesetke svjedoka, tisuće spisa da bi se potom utvrdilo. Želim zahvaliti vama što ste pratili tijek suđenja jer preko tog praćenja i vašeg profesionalnog prenošenja što se događalo u sudnici i javnost je imala prilike doznati i čuti što se ovdje događa.

- Želim zahvaliti mom odvjetniku i čovjeku prije svega koji mi je bio potpora i naravno svojoj obitelji i svim ljudima u Zagrebu i Zadru koji su me zaustavljali na ulici i davali mi potporu, to mi je davalo snagu i vjeru da će istina doći na vidjelo i da će presuda biti ovakva kakva je izrečena.

- Niti jednom riječju nisam politiku spominjao niti se vadio na politiku i pričao da je to političko suđenje. Ovo je prvostupanjska presuda, hoće li biti žalbe ili neće vidjet ćemo."

- Ostat ću dalje u mirovini, predsjednik županijskog odbora i pomoćnik glavnog tajnika u HDZ-u. Važno mi je i bitno posvetiti se mojim najmlađim dečkima, brinuti se o njima, izvesti ih na pravi put sa suprugom jer dvoje starijih su već na svom putu i to je to, rekao je bivši ministar Kalmeta.

Na pitanje osjeća li odgovornost jer je novac izvlačen iz sektora na čijem je čelu bio, rekao je da ne jer je oslobođen po svim točkama, te da može govoriti za sebe, ali za druge ne može govoriti ništa.

Uskok najavio žalbu na presudu Kalmeti i ostalima

Uskokov tužitelj Saša Manojlović najavio je u četvrtak žalbu na oslobađajući dio presude bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima.

Manojlović je kazao i da je zadovoljan osuđujućom presudom za trojicu Kalmetinih suoptuženika, jer je sud nedvojbeno utvrdio "da je novac zaista bio izvlačen iz projekata izgradnje prometne infrastrukture".

"Ono s čime nismo zadovoljni je oslobađajući dio presude pri čemu je iz iznesenog u pogledu razloga za takvu odluku razvidno da je sud prilikom ocjene dokaza donio pogrešan zaključak o odlučnim činjenicama.

Sasvim je sigurno da ćemo protiv takve presude ustati žalbom. Međutim po primitku pisanog otpravka presude bit ćemo u mogućnosti da utvrdimo gdje je došlo do pogreške u zaključivanju na što ćemo onda u žalbi ukazati i još jednom ćemo argumentirano iznijet svoj stav", kazao je tužitelj.

Dodao je da "kraj rezultata ovako provedenog dokaznog postupka za Uskok nema dvojbe da su kaznena djela počinjena i to na način kako je optužbom i argumentirano".

Kalmeta je u četvrtak oslobođen optužbi da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta te oštetio Ministarstvo prometa, no krivima su proglašena trojica njegovih suoptuženika.

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda, kojim predsjeda Gordana Mihela Grahovac, nepravomoćno je osudilo nekadašnjeg Kalmetinog državnog tajnika Milivoja Mikulića, koji je također bio i u upravi Hrvatskih autocesta (HAC), na tri godine zatvora, dok je bivši čelnik HAC-a i Hrvatskih cesta (HC) Stjepko Boban osuđen na dvije godine.

Nekadašnji član uprave Viadukta Damir Kezele osuđen je na tri i pol godine, a sva trojica će morati vratiti nezakonitu imovinsku korist.

Postane li presuda pravomoćna Mikulić državi treba vratiti 2,6 milijuna kuna, Kezele 730 tisuća kuna te 95 tisuća eura s računa u banci, a Boban će ostati bez kuće u Vižinadi.

Sud je suprotno tvrdnjama iz Uskokove optužnice zaključio da Kalmeta nije organizirao grupu za izvlačenje novca u kojoj su uz njega i trojicu nepravomoćno osuđenih, po tvrdnjama tužiteljstva, bili i oslobođeni državni tajnik te predsjednik Nadzornog odbora HAC-a Zdravko Livaković, čelnici građevinskih tvrtki Miroslav Bunić i Petar Pečin te ljudi iz HAC-a i HC-a Jurica Prskalo, Mario Lovrinčević i Sandro Vukelić.

Kalmeta je oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media kojoj se, u drugom postupku, sudi za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.