VIDEO Zokiju pobjeglo: 'Ovo je sad s*anje prirodne katastrofe'

Milanović je poručio da je Ustavni sud odluku s kojom se ne slaže, jer smatra da Stožer djeluje protuustavno. Napravio je mali lapsus, rekavši s*anje umjesto stanje, ali se brzo ispravio

<p>Predsjednik države Zoran Milanović komentirao je odluku Ustavnog suda prema kojoj su, među ostalim, i odluka o zakonitosti rada Stožera koju su ocijenili ustavnom.</p><p>Rekao je da je Ustavni sud političko tijelo koje je donijelo političku odluku s kojom se on ne slaže jer i dalje misli da Stožer djeluje protuustavno, obzirom da je trebalo primijeniti ustavnu odredbu o izvanrednom stanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Milanovićev lapsus: Ovo u državi je s*anje prirodne katastrofe:</strong></p><p>- U Hrvatskoj je de facto izvanredno stanje. To nije ratno stanje. To od početka naglašavam. Plašili su nas izvanrednim stanjem, ali mi, kao i cijela Europa, živimo u izvanrednom stanju. To nije normalno stanje. I upravo zato u takvoj se situaciji primjenjuju posebne mjere, i to je sve. Ratno stanje je nešto sasvim drugo. Ovo je sranje... stanje prirodne katastrofe, ustvrdio je Milanović - čiji je lapsus snimio <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3886836/video-kako-je-milanovicu-pobjeglo-u-drzavi-je-izvanredno-sra/" target="_blank">RTL</a>.</p><h2>Milanović: Odlukom Ustavnog suda rasprava o radu Stožera neće prestati</h2><p>Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u utorak da se Ustavni sud 'prepao' odlučujući o ustavnosti epidemioloških mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, te procijenio da odlukom Ustavnog suda o zakonitosti mjera, rasprava o radu Stožera neće prestati.</p><p> "Tu se određena ljudska prava suspendiraju i to na duže vrijeme. Donesen je jedan vrlo nejasan i labav pravni okvir i Ustavni sud se prepao, ali to je ljudski", rekao je Milanović novinarima, komentirajući odluku Ustavnog suda da su epidemiološke mjere Nacionalnog stožera CZ donesene u skladu s Ustavom.</p><p> "To je sad takva odluka, bit će problema zbog nje, to nije mudra odluka po meni i u tom smislu ja je primam na znanje. Ne mogu protiv nje, ali neću šutjeti i branit ću Ustav i ustavne slobode onako kako ih vidim i doživljavam", izjavio je Milanović na Plesu odgovarajući na novinarska pitanja o odluci Ustavnog suda o Stožeru. </p><p> Ustavni je sud političko tijelo, koje je u slučaju Stožera donijelo političku odluku, kazao je predsjednik Republike, dodavši da je to pravilo demokratske igre.</p><p> Ustavni sud RH u ponedjeljak je zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Nacionalnog stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor, u skladu s Ustavom, te da su u skladu sa zakonom odluke Nacionalnog stožera CZ donesene zbog epidemije koronavirusa, osim odluke o neradnoj nedjelji, na početku epidemije.</p><p> Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OS RH Milanović jučer navečer je na Plesu, u vojarni 91. zrakoplovnog krila “Pukovnik Marko Živković” nazočio svečanom dočeku 12. hrvatskog kontingenta iz misije potpore miru Resolute Support u Afganistanu.</p><p> Na pitanja novinara nakon svečanog dočeka Milanović je ponovio i svoje stajalište da je u Hrvatskoj izvanredno stanje, stanje prirode katastrofe kao i u cijeloj Europi te ocijenio da rasprava o ustavnosti mjera Nacionalnog stožera neće prestati.</p><p> Dodao je da je još prije nekoliko mjeseci 'upozoravao kako se u slučaju Stožera gradi kuća bez pravnih temelja'.</p><p> Drži da se takva situacija mogla elegantno izbjeći i da se "onda ne bi svaki put postavljalo pitanje jesi li nadležan, odakle ti pravo da mi to naređuješ, je li to tvoje naređenje postoji ili je fikcija".</p><p> Predsjednik Milanović smatra kako se o odlukama Ustavnog suda treba raspravljati, jer su to važne društvene teme.</p><p> "To se zove opismenjivanje nacije. Ljudi trebaju raspravljati o svemu, ako je nešto nepravedno i suprotstavit se tome. Ovo je naprosto jedan strah od kritike", odgovorio je Milanović upitan za stajalište nekih HDZ-ovaca da se o odlukama Ustavnog suda ne raspravlja.</p><p> No, predsjednik Republike ne dijeli ni stajališta dijela oporbe da Ustavni sud treba ukinuti.</p><p> "A ukidanje Ustavnog suda - ne naravno; ali on je politička ustanova, to nije redovan sud. To nema neke duboke veze s klasičnim sudovanjem", dodao je.</p>