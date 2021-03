Pravomoćno osuđeni Zoran Mamić početkom tjedna je uznemirio javnost kad je nakon ročišta u Osijeku zbog izvlačenja novca iz Dinama otišao autom u BiH kako bi posjetio brata, a danas je pak navodno odletio u Dubai, objavio je Jutarnji.

No, njegov odvjetnik potvrdio je da je otputovao u inozemstvo, ali ne zna je li riječ baš o Dubaiju.

- Jest, istina je, otputovao je u inozemstvo, ne znam je li baš točno u Dubai. Znam da je otišao obaviti neke stvari prije nego se upusti u izvršenje kazne. Vraća se sigurno u roku od sedam dana, kao i prošli put što je i obećao. Obavit će neke formalne stvari, ima neke poslove, prije je radio u inozemstvu. Mora to riješiti jer neće moći nigdje duže vremena, a i to je uobičajeno. Nije to ništa neobično - rekao nam je Mamićev odvjetnik Mijo Golub.

Kao u slučaju odlaska u BiH, odakle se vratio već sljedeći dan, ni ovdje tehnički nema ništa sporno. Zoran Mamić može putovati gdje želi sve dok mu ne stigne poziv na odsluženje zatvorske kazne. U Dubai je navodno otišao preko Beča gdje je jutros otišao autom.