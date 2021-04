Predstavnici braniteljskih udruga na Pantovčaku su s predsjednikom države Zoranom Milanovićem razgovarali o ratnoj odšteti Srbije, pitanju nestalih, problematici hrvatskih logoraša i obilježavanju obljetnica Domovinskog rata. Među predstavnicima branitelja predsjednik je primio Zorana Marasa, predsjednika Udruge Specijalne policije, zbog kojega je lani napustio svečanost obilježavanja obljetnice operacije Bljesak u Okučanima. Podsjetimo, Milanović se vratio za Zagreb nakon što je u službenoj delegaciji vidio Marasa u majici HOS-a na kojoj je sporni pozdrav “Za dom spremni”. Na pitanje jesu li se s Milanović tijekom razgovora dotaknuo sporne situacije te je li pala isprika, Maras je odgovorio:

- Spomenuli smo na marginama, to nisu bile teme sastanka - kazao je.

A kad je riječ o spornom pozdravu na amblemu HOS-a na kojem je sporni pozdrav, poručuje:

- Sto puta sam već rekao kako neću dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata ni rehabilitaciju komunističkog antifašizma. I dalje ću nositi sve što je zakon dozvolio. Nosit ću tako sve ambleme hrvatskih ratnih postrojbi, hrvatske grbove i zastave. Ako netko smatra da nešto treba pojasniti, neka pokrene inicijativu u Saboru - odgovorio je Maras.

Osim razgovora s predsjednika države Maras očekuje da ih na razgovor o ranije spomenutim tema od rješavanja pitanja nestalih branitelja i civil do ratne odštete te tužbi logoraša, primi premijer Andrej Plenković. Iako su s njim tražili sastanak, poziv još nisu dobili. O tome su već razgovarali s ministrom branitelja te predstavnicima ministarstava vanjskih poslova i pravosuđa, ali stava su da o ovom kompleksnom pitanju trebaju čuti premijera.

- Ne vidim razlog da sve probleme navaljuju na ministra branitelja, koji se bine o stradalnicima, a sada i o potresom pogođenom području Siska i Petrinje. Ove teme su prekompleksne i on nema odgovore na sva naša pitanja. Očekujemo da se svi probleme riješe za stolom i razgovorom. No ako nema komunikacije, onda rješavamo to na druge načine. Od afirmativne inicijative, bojim se da ne bismo krenuli u afirmativne pritiske - rekao je Maras.

Ne isključuje da će o ovim temama tražiti raspravu u Saboru, ali i prikupljanje potpisa kako bi se o svemu na referendumu izjasnili građani.

I dok braniteljske udruge smatraju da se pitanja tužbi hrvatskih logoraša protiv Srbije i moguće ratne odštete, mogu riješiti jedino angažmanom najviših institucija, odnosno predsjednika države, Vlade i Sabor, predsjednik države na sastanku ih je upoznao s realnim pravnim preprekama koje postoje. Kad je riječ o problemu nestalih Milanović je stava da se to pitanje mora riješiti prije ulaska Srbije u EU.

- Pitanje nestalih branitelja i civila mora se riješiti prije ulaska Srbije u EU. Znamo da naši susjedi znaju, i moraju znati, puno više o nestalima nego što čine i pokazuju. To je ljudsko, simbolično i državno pitanje - poručio je Zoran Milanović.