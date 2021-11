''Čast mi je obratiti se hrvatskoj tehničkoj eliti, jer ovo je veliki studij i ovo je velika disciplina'', rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako je za pohađanje FER-a potreban i veliki talent.

''Roditi se bez talenta u ovom poslu je veliki hendikep. Mi pravnici smo na ovaj fakultet gledali uvijek s jednom dozom strahopoštovanja. Na ovaj fakultet dolazili su dečki i cure koji su završavali najbolje zagrebačke i hrvatske škole, ali i tehničke škole. Ovo je područje talenta. Tom talentu je davana strateška potpora i bez toga ništa, a tako je i danas'', dodao je.

Istaknuo je da je to tradicija kojoj treba pomoć države jer, kako je kazao, ''ne možemo očekivati rezultate ako ne ulažemo''.

Poručio je kako je na njemu da upozorava i da na primjerima govori što bi trebalo i što se može.

''Borbeni avioni su od jučer poskupili. Treba znati gospodariti i upravljati'', rekao je predsjednik Milanović te kao primjer dobrog i ciljanog ulaganja naveo primjer pametnih telefona.

O dolasku Macrona i potpisanim ugovorima navodi kako ugovore nitko nije vidio.

“Razlika u cijeni, tu će se još napraviti razlika s kojom smo mogli kompletno opremiti kopnenu vojsku. Ispada da idemo prema 1.2 milijardi, što je za mene skandal”, rekao je Milanović.

"Ja sam u fluidnom statusu - nemaš moći, nemaš novca, ali imaš jezičinu", dodao je.

Milanović je ponovno govorio o tome da se ne reagira na ponudu o kupnji američkih oklopnih vozila Bradley, poznatih pod nadimkom ubojica tenkova.

Kazao je i da je naprasno prekinut program nabave za obnovu kopnene vojske.

"Rekao je Plenković neće propasti zbog jedne topovnjače, neće ni EU zbog Gabike Žalac, ali kriminal je kriminal", kaže Milanović.

Na pitanju o opremanju kopnene vojske kaže: "Pitajte Jaglaca, Plenkovićevog ministra, ništa se ne radi", kaže.

"Ja sam smetao Plenkoviću, to uopće ne uzimam za ozbiljno, nego mi je zabavno. Nije me zvao jer imam pretamno odijelo. Ali ne zamjeram mu to. Nisam odbio ugostiti Macrona, nego je to prepušteno jer sam vidio koliko to Plenkoviću. Predsjednika neke države voditi na ručak u neki hotel, meni je neugodno. Ide se u restorane, u Tač je mogao otić, to je zajedničko mjesto okupljanja i meni i njemu. Vidim ja, čovjek me nije pozvao, a zvao je moju šeficu protokola. To su te uličarske fore, valjda nas je htio posvaditi"; rekao je.

"Čovjek je trebao doći u 16 sati, od toga se vrlo brzo odustalo. Ništa ja nisam odbio", kaže. "Obrazloženje da ja nisam pozvan jer su pozvane osobe iz javnog života. Iz vlade mogu reći da je sad noć, ali je dan", dodaje.

"Kupio je PR od sjemena i roda", kaže o Plenkoviću vezano za posjet Macrona.

Milanoviću su novinari rekli da je šefica DORH-a rekla da ipak ne želi smijeniti šeficu USKOK-a.

"A ne želi? Ja se slažem, ako netko mora otići, to je ona. Nema 'nisam znala', pogotovo u istrazi visokog profila. Ima još jedan nastavak o softveru za tu osobu (Žalac). Jesu li ti ljudi radili išta osim što su krali?"; kaže.

'Ovo je najvrjednija škola koju imamo'

Milanović je naveo i kako je Amerika skoro sve tehnologije i sve ono što je bitno razvijala u okvirima američkog obrambenog proračuna. ''Iz toga možemo i trebamo nešto naučiti i dati maksimalno koliko možemo. STEM, o kojem se zadnjih godina priča kao o spasu je jedna užasno važna stvar, ali nije za svakoga'', rekao je.

''Ovo je najvrjednija škola koju imamo. Ovo je škola u kojoj su generacije naših ljudi hrlili iz Dalmacije i drugih krajeva Hrvatske. Ovo je škola, akademija, sveučilište koje je iz siromaštva, mraka neznanja i predrasuda diglo generacije hrvatskih ljudi koji su ovdje završili fakultet i počeli živjeti kvalitetniji život'', zaključio je Milanović.

Na svečanosti obilježavanja Dana FERa- nazočnima su se obratili dekan Fakulteta Gordan Gledec, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i izaslanik predsjednika Vlade RH Bernard Gršić.