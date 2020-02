'Zoran Milanović je suprotni spol od mene! Mislim, politički'

Odluka je predsjednika koji je izabran, gospodina Milanovića, gdje će imati inauguraciju. To treba poštivati. Nije tu stvar da li se to meni sviđa. Bitno je da se to provede po svim pravilima kako se inauguracija inače čini, rekao je potpredsjednik Sabora Milijan Brkić za RTL.

Nastavio je dalje o različitim političkim stavovima u odnosu na novog predsjednika, a onda izrekao rečenicu koja je, blago rečeno, zbunila javnost.

- Gospodin Zoran Milanović je suprotni spol. Politički. Od mene i mojih stavova - rekao je Vaso koji je potom nastavio kako poštuje Milanovića kao pobjednika na izborima.

- On je pobijedio, treba mu čestitati. Mislim da je to jedan civilizacijski čin i potpuno korektno i potpuno je normalno je čestitati pobjedniku, a što se tiče njegovog rada, očekujem da će on sve svoje kompetencije i sva svoja znanja, sve ono što on mora raditi po Ustavu i zakonu, staviti u funkciju države i funkciju naroda kako bi narod što bolje živio - dodao je.