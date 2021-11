Nije mi bila namjera danas davati izjave, ali moram reagirati s obzirom na težinu izgovorenih riječi, neistine i pomalo uvredljive ocjene Zorana Milanovića, poručio je predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković po kojem je danas predsjednik Republike žestoko opleo.

Otkrio je kako je Jandroković, nazivajući ga Njonjo i Gogi, imao mobitel za vrijeme sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, a na kojima se mobiteli moraju ostaviti po strani iz sigurnosnih razloga.

- Kad imamo ovakvu epidemiološku situaciju i preko 50 mrtvih dnevno, moram reći da me sram polemizirati s tim čovjekom nakon onog što je izgovorio, ali to je pitanje digniteta i časti nakon uvreda. Dakle, što se tiče sjednice Vijeća, ja nisam imao mobitel. Mobitel mi se zatekao nakon stanke koju smo imali između dvije sjednice. I nakon upozorenja, ja sam ga odnio tamo gdje je bio cijelo vrijeme tijekom sjednice Vijeća za obranu. To nije nitko problematizirao jer je bilo u samom početku sjednice za Nacionalnu sigurnost, ali, evo, vidim da se čak i takve situacije pokušavaju iskoristiti za difamaciju suprotne strane - rekao je.

Osvrnuo se i na optužbe Milanovića da je divljački verbalno nasrnuo na čelnika Glavnog stožera OSRH Roberta Hranja.

- Ja vam ne mogu, nažalost, sadržaj prepričati i iznositi detalje, ali mogu na isti način na koji je to učinio Milanović ispričati što se doista dogodilo. Osim što je kontinuirano kroz cijeli sastanak upadao u riječ admiralu Hranju i žao mi je što javnost ne vidi kakav je odnos između njih dvoje, dogodila se jedna situacija u kojoj je Milanović dao ocjenu stanja vojske na način koji je zaprepastio, bila je to vrlo teška ocjena stanja i kada sam se javio za riječ pitao sam admirala što on misli i tu mu Milanović nije dao da odgovori. Admiral je bio voljan odgovoriti, ali mu nije dao pa je počeo i meni uzimati riječ, a ja sam inzistirao da admiral odgovori. Tu je dolazilo do verbalne neugodne rasprave između Milanovića i mene, to je istina, ali on je naučio da bezobrazlukom zadominira prostorom u razgovoru sa svojim suradnicima, ali ne znam otkud mu pravo da oduzima riječ nekome tko nije dio tog kruga- prepričao je Jandroković dodavši kako Hranj nije negirao u priopćenju činjenicu da mu Milanović nije dao govoriti.

'Milanović je Vrhovni zapovjednik i vrhovni lažljivac'

- On je nakon pet, šest, sedam minuta te verbalne rasprave između Milanovića i mene došao u priliku da odgovori i to je to divljaštvo o kojem Milanović govori. On je zaista zadnji koji može nekoga prozivati za divljaštvo - rekao je i dodao kako ima tu još elemenata koji su zanimljivi.

- Na dan same sjednice izašao je tekst u jednom tjedniku gdje iz Ureda predsjednika govore da ja stojim iza ministra Banožića i da sam ja kreator tih sukoba, što ej potpuno suludo i netočno. Pa onda dan prije kada sam bio na sastanku koji je sazvao premijer sa zapovjednicima, on dovodi u pitanje pravo da ja kao predsjednik Sabora i član Vijeća za obranu sudjelujem. Radi se o nekoj vrsti patološke opsjednutosti, ne znam iz kojeg razloga me kontinuirano pokušava uvući u blato koristeći najvulgarnije uvrede na moj račun - poručio je naglasivši kako mu ne misli na taj način uzvraćati Milanoviću jer je, osim što je Vrhovni zapovjednik, i vrhovni lažljivac.

- U načinu vrijeđanja Milanovića nitko ne može pobijediti - poručio je istaknuvši kako Milanovića nije briga ni za Covid, ni vojsku, Hrvate u BiH, SDP ni HDZ.

- Njegova jedina briga je on sam, ima naglašenu potrebu da ističe samog sebe, a sve su ovo instrumenti kako bi on naglasio vlastiti ego. Svi koji su impresionirani onim što on radi, neka budu svjesni da on to radi samo za sebe - istaknuo je Jandroković.

O uhićenju Gabrijele Žalac i njenoj sudbini u HDZ-u

Upitan o sudbini uhićene bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja je članica Predsjedništva HDZ-a, Jandroković je istaknuo kako čekaju odluku suda nakon koje će uskoro imati sastanke stranačkih tijela na kojima će donijeti odluku.

- Nisam ja taj koji u ovom trenutku o tome mogu govoriti, ali znate kakva je bila praksa do sada - rekao je.