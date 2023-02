Zoran Milanović o cajkama: 'Ne volim tu muziku, bole me kosti od nje, ali pola HDZ-a to sluša'

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin" u vojarni "1. hrvatski gardijski zbor" na Tuškancu, a potom dao izjavu za medije.

Komentirao je i zabranu cajki u Puli i Osijeku.

- To se iz ljubavi naziva cajkama. Od srca. Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Ja je ne bih branio. Odluka pulskog gradonačelnika je da to ne daju jer će tamo biti cajke. E, sad. Imali smo i koncert Thompsona u Puli prije deset i više godina, pa su isto neki raspravljali o tome. Većinu stvari ja ne bih zabranjivao. Ne volim tu kulturu zabranjivanja. Cajke treba suzbiti svim legalnim sredstvima. Ja bih im dao da imaju koncert. Publiku imaju, pa pola HDZ-a to sluša - rekao je.

Podsjetimo, nakon što je turbofolk koncert na kojem su trebali nastupati Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović u Puli otkazan jer je pulski gradonačelnik Filip Zoričić zabranio koncert cajki, organizatori su pokušali koncert prebaciti u Osijek. Međutim, ni gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nije dopustio da se održi koncert u spomenutom gradu.

A onda, svega nekoliko sati kasnije, srpska pjevačica Milica Pavlović (31) nastupila je u dvorani 'Zrinjevac' u Osijeku. U posljednjih godinu dana bili su mnogi turbofolk koncerti.

