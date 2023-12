Zoran Milanović: Plenković bi trebao sjesti sa svinjogojcima, kao što sam ja sa šatorašima

Predsjednik Republike Zoran Milanović prozvao je u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića zbog usporedbe prosvjednika svinjogojaca s ekstremistima te mu poručio da bi s njima trebao sjesti i razgovarati, kao što je on razgovarao 2014. sa "šatorašima".

Premijer Andrej Plenković izjavio je da su se u prosvjede svinjogojaca nezadovoljnih zbog mjera u borbi protiv afričke svinjske kuge uključili "pripadnici ekstremističke skupine", koje su identificirale sigurnosne službe.

Milanović, koji je danas sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Bedekovčinr, upitao je u izjavi novinarima otkud premijeru takvi podaci, dodavši da bi takvi podaci, koje Plenković dobiva iz istih izvora kao i on, trebali ostati skriveni od javnosti, odnosno da se o njima javno ne govori.

"Plenković to stalno radi i pokušava nas dovesti u polemiku. Zato što se ljudi svađaju oko mjera koje je Vlada poduzela ili nije poduzela vezano uz svinjsku kugu. To nije dovoljan razlog da se privatiziraju ovakvi podaci", rekao je, poručivši premijeru da ne komentira te dokumente koje sve vlasti dobiju, "ali ne bi se zbog toga trebali naoružati".

Zbog mjera afričke svinjske kuge ne mislim posebno prozivati Vladu

Milanović smatra da bi premijer trebao sjesti i razgovarati sa svinjogojcima, kao što je i on razgovarao sa "šatorašima" braniteljima i "ćiriličarima".

“Vratit ću se u 2014. kada sam bio predsjednik Vlade, a Plenković je bio sitni oportunistički političar koji je razdragano došao pozdraviti one dečke u šatoru. Tamo je bilo svakakvih cvećki, lala i likova, iz svakakvih sfera. Svašta se pričalo, svačim se prijetilo, pa i plinskim bocama i bilo je interesa za ljude iz službi sigurnosti”, komentirao je.

"No niste čuli ni mene, ni Josipovića radi čijeg svrgavanja je sve to krenulo da smo ikada komentirali tko se tamo okuplja. Ja te ljude nisam nazivao ekstremistima, agentima stranih službi i rušiteljima poretka kao što on naziva ove čudne likove koji se motaju po takvim stvarima. Je li to razlog da se javnosti daju diskrecijski podaci državnog vrha, to ukazuje na neke druge poremećaje", dodao je.

Vezano za prosvjede nezadovoljnih svinjogojaca komentirao je da bi u nekim državama pobili pola svinja, a kod nas je to 30-ak tisuća na njih skoro milijun.

"Sada su tu mjere koje se moraju primjenjivati, to je tako i ne mislim posebno prozivati Vladu. Tu postoji politička konkurencija koja želi profitirati od toga, manje opskurna od one koju sam ja imao prije deset godina, ali je tu bio Plenković da se iskesi u kameru”, rekao je.

Glupost što se Barbarića miče zbog bespravne gradnje

Milanović je komentirao i smjenu šefa Uprave HEP-a Frane Barbarića ustvrdivši da je glupost da ga se miče radi nekakve bespravne gradnje.

"Mene zanima gdje su nestali oni silni milijuni zbog preplate plina. Tu su se puno veće stvari igrale. Barbarić je čak upozoravao, ali Plenković je sad ocijenio i kombinira da mu se isplati da čovjeka najuri", smatra predsjednik.

Za pritvorene Bad blue boyse u Grčkoj rekao je da to pokušava ne komentirati u interesu tih ljudi.

"Rekao sam svoje mišljenje i svoje prognoze, ali to upiranje prstom je takva udbaška metoda. Nikoga nisam prozivao, niti Plenkovića kada sam govorio o grčkom pravosuđu. On je imao potrebu upirati prstom, a njega nitko nije prozvao niti jednom riječju. Gojenac je okolo davao dobre vijesti, pa tu nema ničeg dobrog", rekao je.

Iz ovoga trebamo nešto naučiti, a to znači da vjerujemo samo sebi jer će svatko zloupotrijebiti ovlasti ako bude imao prilike", dodaje predsjednik.

Osvrnuo se na odron na Jakuševcu, istaknuvši da Plenković mora imati uvid u to jer je "njegov vjerni saveznik Milan Bandić taj kompleks dao na upravljanje privatnicima".

“Sad su tamo ozbiljni problemi i Grad Zagreb to ne može sam riješiti. Jer mi smo država vladavine prava. Sklopljeni su nekakvi ugovori, to izgleda kako izgleda, sad primi gradonačelnika i pomozi mu, ali stvarno - ne HDZ-ovskim planovima za Slavoniju - ispraznit ju što prije od ljudi", komentirao je.