Zorice nema danima, priveli su bračni par. Jesu li je oni ubili?

Suprugu sam prošli ponedjeljak oko 17 sati dovezao pred bolnicu u Slavonski Brod. Rekla mi je da je zove neka žena da se vide na desetak minuta. Izašla je iz auta i otišla se naći s njom, a ja sam vani zapaliti cigaretu i pratio sam je pogledom. Kada je došla do ulaza u bolnicu izašla je neka žena i razgovarale su. Bilo je to dalje od mene, ali sam vidio da žena mlati rukama.

Opisao nam je tako Drago Fadljević zadnje trenutke u kojima je vidio svoju suprugu Zoricu (47). U tom trenutku naišao mu je kolega te su kratko porazgovarali. Kad se okrenuo, vidio je Zoricu i nepoznatu ženu kako hodaju prema drugom kraju bolnice, prema parkiralištu preko puta tržnice.

- Nisam vidio niti sam znao da ih tamo netko čeka. Ostao sam ispred bolnice do 22 sata, nekoliko puta sam ulazio i prošao hodnicima, ali nisam je našao. Mislio sam da je otišla na neki pregled i da se zadržala. S obzirom na to da ne nosim mobitel, zamolio sam jednog dečka da mi posudi svoj te da nazove najmlađu kćer koja je ostala kod kuće. Pozvao sam je i ona mi je rekla da je više puta zvala majku i da je nije mogla dobiti - ispričao je Drago. Otišao je do kuće u nadi da su se mimoišli te da se s nekim vratila.

Foto: ivica galoic/pixsell Nestanak su prijavili policiji, a prvu novu informaciju doznali su od Državnog odvjetništva koje je objavilo kako su uhitili 62-godišnjaka i 60-godišnjakinju, inače bračni par iz jednog sela u okolici Slavonskog Broda, zbog sumnje da su ubili 47-godišnjakinju. Ispitali su ih, a sudac istrage poslao ih je u istražni zatvor da ne utječu na svjedoke ili da ne unište dokaze.

Majka me cijeli ponedjeljak nazivala, pričali smo o svemu. Rekla mi je da neće više zvati te da se zabavim sa svojim curama, ispričala je neutješna Zoričina kćer Maja.

- Žene su otišle do mjesta gdje ih je u parkiranom vozilu čekao okrivljeni 62-godišnjak. Oba okrivljenika su se zajedno sa oštećenicom, a u nakani da ju usmrte, vozilom uputili na neutvrđeno mjesto na kojem su na neutvrđen način usmrtili oštećenicu - napisali su šturo iz tužiteljstva. S obzirom na to da je istraga u tijeku, županijska državna odvjetnica u Slavonskom Brodu Mirela Šmital nije iznosila više detalja. Policija je kratko potvrdila da nisu našli tijelo.

– Rekli su nam za uhićenje, ali ne i to da li je tijelo moje supruge Zorice pronađeno. Čekamo da nam jave, više ne znamo što bi mislili - kazao nam je Drago.

Kako neslužbeno doznajemo, u automobilu bračnog para istražitelji su otkrili kapljice krvi, no čekaju rezultate kako bi otkrili kome pripadaju. S nestalom Zoricom upoznali su se u Međugorju.

- Moja majka je bila kao majka Tereza, svakome je htjela pomoći. Pretpostavljam da je otišla pomoći i toj ženi – kaže Zoričina kćer Maja.