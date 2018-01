'Zovu me nezadovoljni ljudi iz HDZ-a, morat ću se vratiti...'

Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko i potpredsjednik Vlade se planira vratiti u politiku. Kako nam je potvrdio u ekskluzivnoj izjavi, to je izgleda samo pitanje vremena. Karamarka je razljutila objava da je suposjednik vile od 1,5 milijuna eura na Bukovcu koju je objavio Nacional. Objasnio je da je to laž, a uvjeren je da ga dio HDZ-a pokušava diskreditirati.

- I stanje u stranci i sve skupa motivira me da se vratim u politiku, ali pitanje je što će mi sljedeće izmisliti. Očito se u stranci boje i računaju na moj povratak više nego ja. U HDZ-u puno nezadovoljnih ljudi komunicira sa mnom, u strahu su. Ja sam si za ovu godinu zacrtao završiti jedan projekt i osigurati egzistenciju djeci, a onda će biti vremena za sve i sve će se na vrijeme znati. Politika

me puno koštala i puno sam joj dao - rekao je to bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko ekskluzivno za 24sata.

Objasnio je i što se dogodilo s vilom i nije mu jasno zašto je u katastru, ne u gruntovnici ostao upisan kao suposjednik vile.

- Još sredinom 90-ih dobio sam kredit s povlaštenom kamatom preko policije i prodao manji stan. Kupio sam veći stan na Zelenjaku, ali u njega se nisam ni uselio. Moj prijatelj i kum Boško Božić Šveps predložio mi je da kupimo staru kuću na Bukovcu i sagradimo zajednički novu. Zamijenio sam stan na Zelenjaku za pola te nekretnine i još dobio nadoplatu. Od toga i kredita kupio sam manji stan. Božić nikad nije uspio sagraditi kuću dalje od visokog roh-baua, a onda ju je preuzela tvrtka Glumina stan. Preko nje je vlasnik kuće Đuro Kirša, koji je i sad upisan - kaže Karamarko.

Karamarka je toliko razbjesnila objava o navodnoj tajnoj imovini da je najavio tužbe, ali se i preko Facebooka obrušio na one koje je nazvao „(a) nacionalna bojna koja igra prozirnu igru kojoj je cilj doznati političku ambiciju“.

Politička misao bliska Orbanovoj poruci

Karamarko je poručio na kraju da je njegova politička misao ista kao uvijek i bliska je Orbanovoj božićnoj poruci.

Pozivanje na mađarskog premijera očito nije slučajno i Karamarko igra na desnu kartu. Viktor Orban je opsežnu božićnu čestitku u potpunosti posvetio problemu migranata i objašnjavao zašto su Mađari koji ne dopuštaju njihov ulazak u EU u biti čuvaju cijelu Uniju i kršćanske korijene i kulturu. Kulturu je usporedio s imunološkim sustavom koji ne primjećujemo dok ne oslabi i tijelo se razboli.

- Imunološki sustav naše Europe namjerno se oslabljuje! Ne žele da budemo ono što jesmo. Žele da postanemo onakvi kakvi nismo. Žele da se izmiješamo s narodima pristiglim iz drugih krajeva svijeta te da se potom radi izbjegavanja problema koji će iz toga proizaći promijenimo – napisao je među ostalim Orban.

Takva retorika zaista je na tragu Karamarkove politike dok je bio šef HDZ-a, dok sadašnji šef Andrej Plenković želi pacificirati desni dio stranke.

Kad se govori o Karamarkovu utjecaju na HDZ, licitira se s pet ili šest imena koja bi mogla biti u njegovoj “galaksiji”. To je nedovoljno za preuzimanje vlasti u stranci, ali bi moglo biti dovoljno za rušenje većine u Saboru. Mogućem povratniku u politiku išla je na ruku prva, švicarska arbitraža za upravljačka prava u Ini, a mogla bi ići i druga, oko plinskog biznisa, jer je Karamarko bio za nagodbu s Mađarima. Njegovi protivnici kažu da je išao Mađarima na ruku.