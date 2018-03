Avion sa 71 čovjekom pao pri slijetanju, potvrdili 27 žrtava

Zrakoplov avio prijevoznika iz Bangladeša srušio se u ponedjeljak u neposrednoj blizini međunarodne zračne luke Tribuvan u glavnom gradu Katmanduu u Nepalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako javlja BBC, na letu je bilo 67 putnika i četiri člana posade, a zrakoplov se nakon pada zapalio.

#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X