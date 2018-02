U padu ruskog aviona poginulo 65 putnika i 6 članova posade

Svih 65 putnika te 6 članova posade poginulo je u nedjelju u padu putničkog zrakoplova Antonov blizu Moskve, prenose ruske novinske agencije, pozivajući se na službe za izvanredne situacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trag se zrakoplovu na radaru izgubio nedugo nakon polijetanja sa moskovske zračne luke Domodedovo, a ostaci su mu pronađeni 40 kilometara dalje.

Ruski ministar prometa Maksim Sokolov uputio se na mjesto nesreće, a policija je otvorila istragu.

Zasad se samo nagađa o mogućim uzrocima nesreće, a u obzir su uzeti vremenski uvjeti i greška pilota. Avion je bio star sedam godina.

- Dobili smo informaciju da je putnički zrakoplov An-148 na letu Moskva - Orsk nestao s radara. Spasilačke ekipe upućene su na vjerojatnu lokaciju pada aviona u regiji Moskve - rekao je za agenciju TASS predstavnik ministarstva za izvanredne situacije netom nakon vijesti o padu.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ