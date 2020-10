Zrmanja ponovno zagađena: 'Ovo je problem za Zadarsku županiju, ako ne i više od toga'

<p>Mazut je iz bivše tvornice Glinica u Zrmanji ponovo iscurio u noći s 27. na 28. rujna. Slikao sam to, a na svu sreću izlilo se<br/> u puno manjoj količini nego zadnji put, javio je<strong> Ivan Matić</strong>, aktivist iz Obrovca. Zagađenje je ponukalo Hrvatske vode da istraže puteve mazuta. Prolazi li zagađivač kroz izlokano tlo ravno do vode koju Obrovčani i Zadrani piju? </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zrmanja opet zagađena </strong></p><p>Radnici Hrvatskih voda iskopali su rupe na Glinici kod rezervoara mazuta. Prolili su 150 kubnih metara vode obojene biorazgradivom bojom, da vide gdje će završiti.</p><p>- Biorazgradivu boju izlili su na mjestu gdje se sumnjalo da se nalazi mazut koji uslijed velikih kiša završava u rijeci Zrmanji. Sada su sve sumnje otklonjene jer se prije tri dana boja pojavila na točnom mjestu kao i mazut - kaže<strong> Igor Jurjević</strong> koji nam je poslao slike i snimke obojene rijeke.</p><p>- Kad se mazut pojavio krajem prošle godine, nekoliko dana je bilo potrebno da se nadležne službe uopće pojave na lokaciji. Ovo je tek prvi korak prema nadam se konačnoj sanaciji ovog problema. Iznad glava nam se nalaze bazeni s lužinom i crvenim muljem koji predstavljaju ekološki, ali i sigurnosni problem na razini cijele Zadarske županije i šire. Sjetimo se 2010. godine i pucanja vrlo sličnog bazena u Mađarskoj. Tada su lužina i crveni mulj iscurili u polje dok bi situacija kod nas bila neusporedivo gora s obzirom na udaljenost od 400 metara od jedne od najljepših rijeka u Hrvatskoj. Samo ću reći da je ovo naša kuća u kojoj živimo sa svojim obiteljima i odgajamo svoju djecu i nemamo alternative ako želimo opstati na ovom prostoru. A da i najmanja skupina ljudi s jasnim ciljem može učiniti mnogo, može! Ovo gore je dokaz! - kaže Obrovčanin Igor Jurjević, sretan što je napokon dokazano da mazut u Zrmanji curi iz loše saniranih spremnika. To znači da se može naći odgovorne za loše napravljen posao i kazneno ih prijaviti za muljažu te sanirati onečišćivače vode kako treba.</p><p>Ovo je velika pobjeda obrovačkih aktivista. Nakon godina uzaludnih pokušaja i pritisaka, napokon su Hrvatske vode dokazale ono što oni govore cijelo vrijeme, da se voda Zrmanje truje mazutom iz neispravno saniranih bazena mazuta. Put im je bio trnovit i težak, tim više što nisu imali nikakvu potporu vladajućih institucija.</p><p>Gradonačelnik Obrovca, <strong>Ante Župan</strong>, primjerice, slavan je po svojoj nedostupnosti svima koji mu nisu po volji, uključujući i medije. Čovjek se jednostavno ne javlja na telefon, i to mu godinama prolazi u društvu koje bi trebalo biti demokratsko. </p><p>I danas smo ga zvali, da ga pitamo za komentar. Nije se javio. </p>