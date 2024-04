Žrtva Damira Škare nakon presude: 'Pravda je spora, u to smo se uvjerili, ali je dostižna...'

Damir Škaro, bivši saborski zastupnik HDZ-a, osvajač olimpijske bronce i bivši čelnik Autokluba Siget pravomoćno je osuđen zbog silovanja i spolnog uznemiravanja zaposlenice na radnom mjestu na dvije i pol godine zatvora. Njegova žrtva je za Dnevnik.hr progovorila o konačnoj presudi i svemu što je prolazila...

- Ne bih rekla da sam požalila. Da je bilo teško - bilo je užasno teško prolaziti kroz sve to, ali uz roditelje, podršku obitelji, prijatelje, na kraju krajeva i liječnike koji su tu uz mene dan danas, puno je lakše - odgovorila je na pitanje je li požalila što ga je prijavila.

Kazala je i da bi opet isto postupila.

- On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Stavio

me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obadvije ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane. Zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo je u moje gaće. Najgore od svega što se nisam uspjela izvući, rekla sam mu da prekine, da stane, što sam ja više dolje klizila to mi je zadirao prste još dublje - ispričala je Škarina žrtva, piše Dnevnik.hr.

Ona je nakon toga otišla kod liječnice te je sve prijavljeno policiji. Škaro je otišao u BiH te je uhićen gotovo mjesec dana kasnije, u rujnu 2019. godine, pri povratku u Hrvatsku. Negirao je optužbe.

- Ja vjerujem u sustav. Pravda je nekako spora, kroz ovih pet godina smo se uvjerili u to, ali je pravedna, dostižna - kaže Škarin žrtva koja ima poruku za žene koje su žrtve seksualnog zlostavljanja.

- Prijavite to. Nemojte šutjeti - kazala je.

Žrtvi je zbog proživljenih trauma dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, a svoj iskaz dala je i na sudu videolinkom. Osim iskaza žrtve, njezinih roditelja, liječnice, kojoj se žrtva povjerila, te još nekih zaposlenika AK Siget, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze. Među njima je DNK vještačenje žrtvine haljine kojim je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču pronađen njezin, ali i Škarin DNK. Njegov DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine. Tužiteljstvo ga je teretilo da je kaznena djela silovanja i spolnog uznemiravanja počinio tijekom lipnja 2019. do 10. kolovoza iste godine u prostorijama AK Siget.