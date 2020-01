Žrtva Krim tim bande i dalje je meta: Motaju mu se oko kuće

Što je, bando destruktivna, mamu vam je**m, pjenio se razjareni propali glumac i bivši policajac Leon Lučić (48) na okupljene novinare čim su ga interventni policajci izvukli iz marice i vodili pred tužitelja u Karlovcu.

Uz njega su bila četiri pripadnika Ekipe za posebne zadaće interventne policije, koja se bavi najtežim uhićenjima. Vezali su ga lisicama i tako vodili do zgrade. Pokušao se nekoliko puta izmaknuti da bi se unio reporterima u lice i pljunuo ih.

Kako neslužbeno doznajemo od naših izvora, Lučić je poprilično neugodan i bezobrazan bio i u Kliničkoj bolnici Dubrava, u koju su ga prebacili iz karlovačke bolnice. Imao je ozljede kostiju lica opasne po život te je neko vrijeme čak bio i u induciranoj komi. No čim se probudio, kako doznajemo, stvarao je neugodne probleme osoblju pa su ga smirivali policajci.

Njegov odvjetnik Josip Reljić, koji ga je posjetio u bolnici, izjavio je kako se njegov klijent ne osjeća krivim i da on nije organizator pokušaja iznude zaprešićkog poduzetnika M. D. Uz njega su uhićeni i aktivni policajac i pripadnik ATJ iz Lučkog Andrija Vrhovac (35), koji se već nalazi u istražnom zatvoru. Treći ortak, kojega tek čeka prijava, je Darko Purgar iz Karlovca. On je bivši vojni specijalac te je svojedobno bio pripadnik 1. hrvatskog gardijskog zdruga, elitne vojne postrojbe koja je bila podčinjena izravno predsjedniku Franji Tuđmanu.

Prepoznali su mu glas

U vojsci je bio do kraja 2005. godine. Purgar je također i dugogodišnji lovac, cijenjen u tom krugu ljudi. Rodom je iz Zamršja kraj Rečice, gdje je prije nekoliko godina predsjedao tamošnjim lovačkim društvom, nakon čega je bio i izabran za predsjednika stegovnog suda Lovačkog saveza Karlovačke županije.

Zbog ovog slučaja policija mu je oduzela arsenal oružja koji je posjedovao kao lovac i bivši vojnik. Neslužbeno doznajemo da maksimalno otežava kriminalistima, brani se šutnjom te ne želi pričati kako mu ne bi snimili glas i iskoristili za prepoznavanje. No istražitelji su bili kreativni pa su Purgara, među ostalim snimkama, identificirali kao onoga koji je iznuđivao preko telefona.

Inače, njegovo mjesto Rečica nalazi se blizu Draganića i mjesta gdje su iznuđivači odredili mjesto primopredaje novca koja je za njih pošla po zlu. Iako se prvotno spominjalo kako se drugi uhićenik Vrhovac, koji je s Lučićem bio na mjestu iznude, preplašio i pobjegao, novi detalji govore da je namjerno otišao kako bi sakrio pištolje koje su koristili. S obzirom na to da je aktivni policajac, morao je maknuti dokaze o svojoj umiješanosti, no to mu nije uspjelo.

Kako neslužbeno doznajemo, nekoliko puta je mijenjao svoj iskaz. Prvo je navodno spominjao kako je slučajno prolazio, pa da ga je Lučić zvao zbog problema s vozilom. No napadnuti poduzetnik te prijatelj i MMA borac Marko Šintić su ga prepoznali. Neslužbeno doznajemo i da je uhićeni Vrhovac odgovarao fotorobotu prije nego što su ga doveli na prepoznavanje.

Pokušavaju se osvetiti?

No problemi za žrtvu i kolegu nakon uhićenja iznuđivača nisu prestali. Kako ekskluzivno doznajemo, nepoznati muškarac se motao prošlog tjedna oko kuće poduzetnika. Došao je do dvorišta i zavirivao kroz prozor. No kad je primijetio da dom nije prazan i da su ga primijetili, pobjegao je. Do kuće je došao bijelim automobilom. Tu prijavu su policajci ozbiljno shvatili te od tada uz kuću poduzetnika i MMA borca cijelo vrijeme dežura policijska patrola. Bilježe sva kretanja mogućih posjetitelja. Tako pokušavaju spriječiti bilo kakve naknadne pokušaje osvete zbog uhićenja.