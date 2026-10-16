Obavijesti

News

Komentari 4
REKACIJA NA SKANDIRANJA

Župan Blaženko Boban poručio: Nacizmu nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Župan Blaženko Boban poručio: Nacizmu nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dodao je da nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban osudio je u petak nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola u Splitu, poručivši u objavi na društvenim mrežama da za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, niti u domoljublju.

“Nacizmu i svim drugim ideologijama koje promiču totalitarizam, netoleranciju i mržnju nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj. To mora biti jasna i nedvosmislena poruka svih nas”, napisao je Boban.

Dodao je da nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti.

SRAMOTNO PONAŠANJE Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'
Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'

“Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a istodobno tolerirati simbole i poruke koje su u suprotnosti s vrijednostima slobodne i demokratske Hrvatske”, poručio je.

Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, a iskreno navijanje i ljubav prema klubu zaslužuju poštovanje, no “nasilje, nacistički simboli i ekstremizam ne mogu se opravdavati navijačkom pripadnošću niti se smiju povezivati s ljubavlju prema Hajduku i Dalmaciji”.

Svaki oblik nasilja i isticanja simbola totalitarnih ideologija treba jasno osuditi, neovisno o tome tko ih čini. “Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo jasno reći NE, bez relativiziranja i bez dvostrukih mjerila”, ističe župan.

Dio pripadnika Torcide je uoči utakmice Hajduk - Ajax tijekom prolaska splitskim ulicama skandirao „Gazi, gazi, gazi Židove”, „Auschwitz, Auschwitz”, "Ustaj Adolfe", „Ajmo, ajmo, ustaše” i pjevao pjesmu „Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, tri Židova”.

Policija je u petak prijepodne uhitila nekoliko osoba koje se dovode u vezu s tim incidentom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a
Ova legendarna fotografija najbolje opisuje Blagu Zadru: Heroja su ubili na današnji dan
SIMBOL OTPORA NEPRIJATELJU

Ova legendarna fotografija najbolje opisuje Blagu Zadru: Heroja su ubili na današnji dan

Zapovjednik Blago Zadro, heroj s Trpinjske ceste poginuo je na današnji dan 1991. godine. Pokošen je rafalom kod Vinogradske ulice u Vukovaru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026