Župan Blaženko Boban poručio: Nacizmu nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban osudio je u petak nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola u Splitu, poručivši u objavi na društvenim mrežama da za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, niti u domoljublju.

“Nacizmu i svim drugim ideologijama koje promiču totalitarizam, netoleranciju i mržnju nema mjesta u Splitu, Dalmaciji ni Hrvatskoj. To mora biti jasna i nedvosmislena poruka svih nas”, napisao je Boban.

Dodao je da nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti.

“Ne možemo se pozivati na ljubav prema domovini, a istodobno tolerirati simbole i poruke koje su u suprotnosti s vrijednostima slobodne i demokratske Hrvatske”, poručio je.

Hajduk je simbol Splita i Dalmacije, a iskreno navijanje i ljubav prema klubu zaslužuju poštovanje, no “nasilje, nacistički simboli i ekstremizam ne mogu se opravdavati navijačkom pripadnošću niti se smiju povezivati s ljubavlju prema Hajduku i Dalmaciji”.

Svaki oblik nasilja i isticanja simbola totalitarnih ideologija treba jasno osuditi, neovisno o tome tko ih čini. “Nasilju, nacističkim obilježjima i širenju mržnje moramo jasno reći NE, bez relativiziranja i bez dvostrukih mjerila”, ističe župan.

Dio pripadnika Torcide je uoči utakmice Hajduk - Ajax tijekom prolaska splitskim ulicama skandirao „Gazi, gazi, gazi Židove”, „Auschwitz, Auschwitz”, "Ustaj Adolfe", „Ajmo, ajmo, ustaše” i pjevao pjesmu „Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, tri Židova”.

Policija je u petak prijepodne uhitila nekoliko osoba koje se dovode u vezu s tim incidentom.