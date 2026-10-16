Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'

Torcidin korteo, uoči velikog europskog okršaja Hajduka i Ajaxa, zgrozio je javnost. Na putu prema Poljudu dio okupljenih navijača skandirao je antisemitske parole, spominjao Auschwitz i Adolfa Hitlera te uzvikivao ustaške slogane.

Strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja izvijestili su o nacističkom i antisemitskom skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu 15. listopada 2026.

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida on way to stadium with a coffin with the inscription "Ajax", click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/S0Q6iWJwwh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Nizozemski nogometni portal VoetbalPrimeur objavio je članak pod naslovom „Najžešći navijači Hajduka skandiraju bizarne parole, policija odmah reagira”. Portal navodi da su se navijači na putu prema stadionu isticali antisemitskim i nacističkim povicima, među kojima su bili „Gazi Židove”, „Auschwitz, Auschwitz” i „Ustani, Adolfe Hitleru”. Posebno ističe i lijes s natpisom Ajax koji je bio dio povorke, a koji su navijači kasnije razbili. VoetbalPrimeur također prenosi da je splitska policija pokrenula kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja okolnosti i identifikacije odgovornih osoba.

O događaju je izvijestio i nizozemski portal FCUpdate.nl, koji je objavio članak pod naslovom „Skandalozno skandiranje uoči utakmice Hajduk – Ajax”. U tekstu se navodi da su se društvenim mrežama proširile snimke na kojima se čuju antisemitske i nacističke pjesme. Portal prenosi sporne povike, spominje lijes s imenom Ajax te izvještava o pokretanju policijske istrage.

Slovenski dnevnik Dnevnik objavio je članak pod naslovom „Navijači su uzvikivali ‘Auschwitz, Auschwitz’ i ‘Ustani, Adolfe!’”. U tekstu navodi da su navijači na putu prema Poljudu uzvikivali antisemitske, nacističke i ustaške parole, među kojima su bili pozivi na nasilje prema Židovima te spominjanje Auschwitza i Adolfa Hitlera. Medij također piše o lijesu s natpisom Ajax koji se nalazio na čelu povorke, policijskoj istrazi i ranijim sukobima navijača u Splitu.

Poljski sportski dnevnik Przegląd Sportowy, koji izlazi na portalu Onet, objavio je članak pod naslovom „Ustani, Adolfe! Skandirali su o Auschwitzu. Ponašanje u Konferencijskoj ligi izazvalo je veliku pozornost”. Poljski novinari opisuju povike povezane s nacističkim logorom Auschwitz, Hitlerom i ustaškim pokretom, kao i skandiranje koje poziva na nasilje prema Židovima. Posebno ističu lijes s natpisom Ajax, koji je prevezen na automobilu, a zatim razbijen i izudaran. Članak također podsjeća na sličan događaj iz 1995. godine te prenosi da je hrvatska policija pokrenula istragu zbog mogućih kažnjivih povika.

Telegraf ima naslov: Skandal! Ajmo Ustaše, ustaj Adolfe, Auschwitz, Auschwitz'. Torcida uzvikuje ove užasavajuće riječi u centru Splita.

Sportsport.ba o istom skandalu ima tekst pod naslovom: Europa će pričati o ovome: Sramotne scene tokom kortea Torcide u Splitu, spominju se ustaše i Hitler.