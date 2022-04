Župan Dekanić otkrio planira li dati ostavku: 'Ovo je brutalan pritisak na mene i moju obitelj'

Još uvijek traju "dodatni izvidi" PU Vukovarsko-srijemske o prometnoj nezgodi u kojoj je za Uskrs sudjelovao župan Damir Dekanić. Zbog stalnih medijskih napisa o tome kako postoje svjedoci koji su Dekanića vidjeli, odmah nakon izazvane prometne, kako vidno pijan izlazi s mjesta vozača službenog županijskog automobila Škoda Superb, navodno je svoju istragu počelo provoditi i državnog odvjetništvo, a jedna je prijava za zlouporabu položaja i ovlasti došla i USKOK-u.

Unatoč svemu, Dekanić izbjegava novinare, s njima komunicira isključivo putem mail priopćenja, a danas je izdao i novo.

'Morat ćete pričekati redovne izbore'

- Posljednjih dana vrši se brutalan medijski pritisak na mene, moju obitelj, susjede i sumještane, vezano za prometnu nezgodu u kojoj sam sudjelovao kao suvozač, o čemu sam se proteklih dana već javno očitovao. Poticatelje ovog medijskog linča, naravno, nije teško determinirati, a javnost lako može uočiti kako je njihov jedini cilj izazivanje prijevremenih izbora pa makar i putem navodnih, nevjerodostojnih svjedoka, svjedoka kojih nema na mjestu događaja niti u policijskom zapisniku. Zbog toga se ne mogu oteti dojmu da su priželjkivali nezgodu s puno tragičnijim posljedicama, a ne ovakvu bez stradalih, povrijeđenih, sa isključivo materijalnom štetom, kakvih je svakodnevno uistinu mnogo. Tvorcima ove priče poručujem da će unatoč svojim nastojanjima morati pričekati redovne izbore - napisao je medijima Dekanić.

No, upravo je pred izbore u svojoj kampanji Dekanić izrekao javnu ispriku zbog ranijih prometnih grijeha, odnosno sudara s časnim sestrama koji je izazvao prije tri godine, rekavši da mu se više nikada neće dogoditi da sjedne za upravljač automobila ako je prethodno bio na nekom slavlju i malo popio. U noći pred Uskrs bio je u kafiću u Andrijaševcima gdje je konzumirao alkohol a onda se, umjesto kući, uputio u suprotnom smjeru prema Cerni.

Tko je vozio službeni auto? Službeni automobil Županije Škoda Superb, u kojemu je bio Dekanić, oko ponoći je sletio s ceste i udario u drugi automobil koji je bio parkiran uz cestu te razbio ogradu obiteljske kuće. Sudar je probudio nekoliko mještana koji su odmah izvirili na ulicu te vidjeli svog župana, a probudio je i vlasnicu automobila koja je inače rođakinja dobrog županovog prijatelja i stranačkog kolege, aktualnog načelnika općine Andrijaševci Ante Rajkovića.

Upravo tu počinje zaplet priče u kojoj se Dekanić pokušava izvući krivnje za novu izazvanu prometnu nezgodu počinjenu pod utjecajem alkohola pa zbog toga mediji ni svih ovih dana nakon nezgode od PU Vukovarsko-srijemske ne uspjevaju dobiti relevatan podatak o tome tko je doista bio vozač službene Škode Superb.

'On ima problem za koji svi znamo...'

- Dekanić ima problem za koji znamo svi mi koji budemo s njime po pijankama – kada malo popije uvijek mu se spava. Zato uglavnom nastoji angažirati nekoga da ga voze kući kada ide sa slavlja. Ovoga puta nije angažirao nikoga, iako sada tvrdi da je. Ljudi koje je ovaj sudar probudio vidjeli su ga kako izlazi sa mjesta vozača službenog županijskog automobila i da je u automobilu bio samo on. Došli su do njega da vide je li ozlijeđen. On ih je zamolio da ne zovu policiju odmah, rekao je da će platiti svu štetu, a potom je nazvao svog rođaka Krešimira Bičanića iz Andrijaševaca da dođe na mjesto nezgode i preuzme krivnju - kazao nam je dobro obaviješteni izvor ovoga događaja.

- Tek kada je ovaj došao, i to svojim autom kojega je parkirao ispred kuće gdje se dogodila nezgora, pozvana je policija. Obojica su rekli policiji da je Bičanić vozio, iako službeni automobil Županije smije voziti samo ovlaštena službena osoba. Svjedoci su se naravno razbježali sluteći da će župan pokušati zataškati slučaj pa zato i danas u selu vlada zavjet šutnje. Policija je alkotestirala obojicu. Bičanić je imao 0 alkohola, što je bilo očekivano, a Dekanić 1.41 posto. Obzirom da je oštećena vlasnica vozila rođakinja Dekanićevog prijatelja i načelnika općine, i ona je prešutjela istinu jer Dekanić je ionako rekao da će platiti svu štetu - dodaje.

​​​​​​​Župan odbija pozive novinara

Da se u malim selima sve vrlo brzo sazna, a posebno kada se nešto tiče poznatih političara, svjedoči i činjenica da se snimka nezgode počela dijeliti društvenim mrežama nedugo nakon što je policija stigla na mjesto događaja. Snimio ju je par koji se neko vrijeme vozio iza Dekanića na cesti i vidjeli su da vozi od bankine do bankine, kao i da izlazi sam s mjesta vozača. Već tada je objavljena informacija da je Dekanić opet vozio pod utjecajem alkohola.

Čim su se mediji zainteresirali za informacije o okolnostima ove nezgode, a Dekanić se odbijao javljati na pozive novinara, oglasila se Sonja Marinković, glasnovornica Vukovarsko-srijemske županije koja je potvrdila da se prometna nesreća dogodila, ali istaknula da je Dekanić u njoj sudjelovao kao suvozač.

"Župan se osjeća dobro ali je pod stresom. Županija će se naknadno oglasiti u vezi ovog događaja" rekla je tada Marinković ne želeći otkriti tko je bio vozač službenog automobila. No, neslužbeno saznajemo kako se u policiju u vezi ovoga događaja naknadno javila osoba koja je također bila svjedokom ove prometne nezgode i koja spremno tvrdi da je vozač Škode bio upravo Damir Dekanić.

Najčitaniji članci