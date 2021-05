Iako je prije dva dana bio u kontaktu sa zaraženim, županu krapinsko zagorske županije Željku Kolaru nije propisana samoizolacija?!

Pozitivan kontak bio mu je Marko Kos, SDP-ov načelnik Svetog Križa Začretja koji je jutros na svom Facebook profilu objavio da je pozitivan na koronavirus. Kolar je, međutim, jutros u Zaboku dočekao predsjednika Zorana Milanovića. I rukovao se s njim, piše nizagorjemalo

- S kolegom Kosom bio sam u utorak na dodjeli ugovora za poticanje stočarske proizvodnje i svi smo nosili maske. Ja, prije svega, čuvam svoje zdravlje. Naravno da mi je kolega Kos javio da je pozitivan, zvao sam epidemiologinju i rekla mi je da ne moram u samoizolaciju – odgovorio nam je Kolar.

Rekao je i da je imao FFP masku, a kad smo ga podsjetili da je baš na stranicama Županije objavljena fotografija na kojoj su on i Kos bez zaštitnih maski, tvrdi da je to bilo vrlo kratko, 30-ak sekundi, i da je to bilo na otvorenom prostoru.

Capak: 'Mora se ići u samoizolaciju'

Kolar je u petak 7. svibnja primio prvu dozu cjepiva AstraZeneca. No, to ga, prema naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ne oslobađa od samoizolacije. Potvrdio nam je to i dr. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a. Nismo mu rekli konkretan slučaj, već smo ga pitali mora li osoba, iako je cijepljena jednom dozom cjepiva, a bila je u kontaktu sa zaraženim, ići u samoizolaciju.

- Mora! - kratko i jasno nam je odgovorio Capak.

Predsjednik Milanović u Zabok je danas došao obići gradilište budućeg Urbanog centra kulture re-GENERATOR. Prije posjeta gradilištu imali su sastanak u Gradskoj upravi. Na tom sastanku bili su gradonačelnik Ivan Hanžek, župan Kolar, saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić…

- Imali smo svi zaštitne maske, skinuli smo ih na otvorenom i pridržavali se svih epidemiloških mjera. Da, javio mi je kolega Kos da je pozitivan prije dolaska predsjednika, ali mi je epidemiologinja koju sam zvao rekla da ne moram u samoizolaciju – ponovio nam je Kolar još jednom i otišao dalje u kampanju. A Milanović u Međimurje.